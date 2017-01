Deutsch-tschechischer Journalistenpreis für SWR2 Feature / Auszeichnung für "Kommt ein Dichter in die Kneipe. Oder: Das Petr-Prinzip" von Tabea Soergel und Martin Becker (FOTO)

(ots) -

Erstmals wurde am Sonntag (29.01.) in Prag der

Deutsch-tschechische Journalistenpreis vergeben. Das SWR2 Feature

"Kommt ein Dichter in die Kneipe. Oder: Das Petr-Prinzip" gewinnt den

Preis in der Kategorie Audio (deutsch). In ihrem Feature schildern

die Autoren Tabea Soergel und Martin Becker das Leben von Petr, eines

tschechischen Dichters wie es viele gibt: als Held der Spelunken und

Fabriken. Die Auszeichnung ist mit 2.000 Euro dotiert. Mit ihr sollen

Journalisten ausgezeichnet werden, die klischeefrei und differenziert

über das Nachbarland berichten und dadurch zum besseren Verständnis

zwischen Deutschen und Tschechen beitragen.



"Kommt ein Dichter in die Kneipe" ist das Porträt des

tschechischen Dichters Petr, der noch keine Zeile in seinem Leben

geschrieben hat und doch ständig schreibt. Jeden Tag sortiert er den

Müll der Stadt Prag. Aber eigentlich ist er ein Poet durch und durch.

Er tritt mit Bands auf und sprengt Poetry Slams, indem er nicht

aufhört, über sein hartes Leben zu reimen. Hier scheint es sie noch

zu geben, die Kneipenschriftsteller und schreibenden Arbeiter, die

dem Turbokapitalismus die Stirn bieten - und ihre Seele geben.



Das Siegerstück ist eine Produktion des SWR mit DLF und MDR und

wurde am 18. Oktober 2015 in SWR2 gesendet. Die Redaktion hatte

Walter Filz.



Martin Becker, geboren 1982, ist Schriftsteller, Journalist und

Hörspielautor und lebt in Leipzig. 2014 erschien sein erster Roman

"Der Rest der Nacht". Tabea Soergel, geboren 1983, ist Rezensentin

und Featureautorin. Sie lebt in Leipzig.



Der Deutsch-tschechische Journalistenpreis wird vom

Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds in Zusammenarbeit mit dem

Deutschen Journalistenverband (DJV) und dem Tschechischen

Journalistenverband (Syndikát novináÅ[TM]ů) ausgerichtet und wurde

zum ersten Mal ausgeschrieben.





Original-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

SWR - Südwestrundfunk kommt-ein-dichter-martin-becker-c-swr-privat.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.01.2017 - 21:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1449684

Anzahl Zeichen: 2164

Kontakt-Informationen:

Firma: SWR - Südwestrundfunk kommt-ein-dichter-martin-becker-c-swr-privat.jpg

Stadt: Prag





Diese Pressemitteilung wurde bisher 136 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung