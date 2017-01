Planetenschalen® - ganz besondere Klangschalen für Klangarbeiter und Liebhaber

(firmenpresse) - Planeten-Klangschalen lassen sich gezielt einsetzen, weil ihre Töne samt Wirkung bekannt sind. Das macht sie für Klangarbeiter und -therapeuten besonders interessant. Nicht ohne Grund sind diese handgearbeiteten Klangschalen die Spezialität und Leidenschaft von Abaton Vibra.

Planetenschalen® sind zunächst einmal so genannte tibetische Klangschalen. Das bedeutet, sie sind grundsätzlich in Handarbeit aus verschiedenen Metallen geschmiedet. Besonders werden sie durch die Klangschwingungen, die in ihnen stecken. Mit einer speziellen Software lässt sich ausmessen, ob eine gewöhnliche Klangschale in einer oder sogar mehreren Planetenfrequenzen schwingt. Damit sind Planetenschalen also Klangschalen, die in bestimmten Tönen schwingen. Die Planetentöne lassen sich spezifisch einsetzen, weil ihre Wirkung bekannt ist. Die Auswahl ist riesig, denn die einzelnen Planetentöne gibt es in den verschiedensten Schalengrößen und Bauformen. Gleiche Planetentöne haben jeweils die gleiche Wirkungsweise und den gleichen körperlichen Einsatzbereich, was auch die Chakren einschließt.

Bei Abaton Vibra werden die Klangschalen nach den Berechnungen von Hans Cousto, dem Entdecker der "kosmischen Oktave", mit hoher Genauigkeit durch eine spezielle Software ausgemessen. Dieses Programm ermittelt die unterschiedlichen Töne, auf denen eine Klangschale schwingt und vergleicht sie automatisch mit den definierten Planetenfrequenzen.

Planetentöne sind die bis in den für uns hörbaren Bereich oktavierten Schwingungen der Planeten unseres Sonnensystems, der Ton unserer Sonne und ebenso des Mondes. Auch die Erde hat ihren eigenen Planetenton und zusätzlich dazu gibt es weitere Erdentöne wie den Hopi Herzton, der einem Erdchakra zugeordnet wird und drei Biorhythmus-Frequenzen. Auch Klangschalen mit der Schwingung Chiron, Lilith, Eros, Wasser, Wasserstoffgamma und Delfin, die Alpha- und Thetawellenschwingungen des menschlichen Gehirns, sowie Tages- und Jahreston zählen zu den Planetenklangschalen, die Abaton Vibra anbietet.

Planetenklangschalen sind für alle interessant, die sich mit der Wirkung von Klang und Schwingung auf Körper, Geist und auch Seele beschäftigen. Sie greifen das auf, was Heiler seit Urzeiten wissen und was Kinder mit ihrem intuitiven Handeln ebenfalls bis heute zeigen, wenn sie im Spiel summen oder singen und bei Schmerzen wimmern: Klänge in bestimmten Frequenzen können nicht nur wohltuend, sondern sogar heilsam sein. Planetenschalen® helfen uns mit ihrer Schwingung dabei, zu entspannen, unterstützen uns in unserer persönlichen Entwicklung und berühren unser Innerstes.

Planetenschalen sind im Online-Shop von Abaton Vibra einzeln und ebenso als harmonisch abgestimmte Sets erhältlich: https://www.sound-spirit.de/shop/Klangschalen-Info/Planetenschalen/





Abaton Vibra bedeutet "Schwingungen des Allerheiligsten". Die schwäbische Firma gibt es bereits seit 1993. Begonnen hat der Firmengründer Frank Plate mit dem Handel von Tibetischen Klangschalen und Planetenklangschalen, was bis heute die Spezialität des Esoterik-Großhandels ist. Gleichzeitig begann er, die Klangmassage mit Planetenschalen zu entwickeln. Sein Wissen darüber gibt er seit 1997 in Seminaren weiter. Christina Plate ist ausgebildete Yogalehrerin (BYV) und Meditationskursleiterin. Seit 2009 unterrichtet sie bei Abaton Vibra u.a. den Einsatz von Planetenklangschalen im Yoga.

Abaton Vibra

Abaton Vibra

Frank Plate

Jahnstrasse 40

70771 Leinfelden-Echterdingen

info(at)abaton-vibra.de

0711-701356

http://www.sound-spirit.de



