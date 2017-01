Webinar bietetÜbersicht über wichtige gesetzliche Rahmenbedingungen im BHKW-Bereich

Auch zweites kostenloses Webinar des KWK-Kompetenzzentrums der KEA Baden-Württemberg wird von Markus Gailfuß vom BHKW-Infozentrum durchgeführt. Eine Übersicht über die rechtlichen Rahmenbedingungen für Blockheizkraftwerke stehen im Fokus.

(PresseBox) - Das neu gegründete Kompetenzzentrum Kraft-Wärme-Kopplung der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH will Erfahrung und Wissen rund um Blockheizkraftwerke bündeln und verbreiten. Es versteht sich als Marktbereiter und Bindeglied zwischen den Akteuren.

Daher bietet das KWK-Kompetenzzentrum auch kostenlose Webinare an.

Am 2. Februar 2017 findet von 11:00 Uhr bis 11:45 Uhr das zweite kostenlose Webinar zum Thema "KWK - Übersicht über wichtige gesetzliche Rahmenbedingungen" statt.

Ziele des Webinars

Das Webinar soll eine Übersicht über die wichtigsten gesetzlichen Rahmenbedingungen vermitteln. Dabei wird kurz auf das Ordnungsrecht (Feuerstättenverordnung und Landesbauordnung BaWü), die EnEV, das EWärmeG und EEWärmeG eingegangen.

Deutlich ausführlicher wird das neue KWK-Gesetz 2016/2017 behandelt sowie die EEG-Umlage auf Eigenstromverwendung. Abgeschlossen wird mit den grundsätzlichen Regelungen des Energie- und Stromsteuergesetzes.

Der Referent Markus Gailfuß vom BHKW-Infozentrum (https://www.bhkw-infozentrum.de) zeigt zentrale Fragestellungen und typische Fehler, die in der Praxis vorkommen, auf. Der Fokus liegt auf KWK-Anlagen bis zu einer Leistungsgröße bis zu 100 kW.

Die große Bandbreite der Gesetze und die zur Verfügung stehende Zeit (45 Minuten) verdeutlichen, worum es dem Kompetenzzentrum Kraft-Wärme-Kopplung der KEA beim Webinar-Angebot geht: Wichtige Aspekte darzustellen und für die vielfältigen Fragestellungen zu sensibilisieren.

Voranmeldungen erforderlich

Weitere Informationen sowie den Link zur Anmeldeseite erhalten Interessierte unter https://www.bhkw-infozentrum.de/bhkw-news/25532_KWK-Webinar-Uebersicht-ueber-wichtige-gesetzliche-Rahmenbedingungen.html. Die Teilnahme am BHKW-Webinar ist kostenlos.



Seit 1999 informiert die BHKW-Infozentrum GbR (https://www.bhkw-infozentrum.de) auf zahlreichen Webseiten sowie in Fachzeitschriften über neue Technologien im Bereich alternativer und regenerativer Energieerzeugung mittels Blockheizkraftwerken (BHKW). Außerdem werden die Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen für BHKW-Anlagen und Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erläutert.



Seit dem 15. Oktober 2015 ist das neu gestaltete BHKW-Infozentrum online.

Ab Sommer 2017 wird eine BHKW-Datenbank mit komfortabler Suchfunktion auf der Seite BHKW-Beispiele.de (http://www.bhkw-beispiele.de) online sein.

Außerdem können Interessierte in dem BHKW-Kenndaten-Tool 2015 (http://www.bhkw-kenndaten.de) aus einer Datenbank von mehr als 1.300 KWK-Modulen die technischen Daten sowie die Investitionskosten der jeweils interessanten Leistungsgröße heraus suchen.

Nahezu wöchentlich werden über den derzeit größten internetbasierten BHKW-Newsletter mehr als 11.000 Abonnenten kostenlos informiert (www.bhkw-infozentrum.de/service/newsletter.html).

Im Socialmedia-Bereich posten die Fachleute des BHKW-Infozentrums aktuelle Meldungen auf Facebook (www.facebook.com/bhkw.infozentrum), auf Twitter (www.twitter.com/bhkwinfozentrum) sowie in der XING-Gruppe "Blockheizkraftwerke - Energieversorgung der Zukunft"´(https://www.xing.com/net/blockheizkraftwerke/).





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Seit 1999 informiert die BHKW-Infozentrum GbR (https://www.bhkw-infozentrum.de) auf zahlreichen Webseiten sowie in Fachzeitschriften über neue Technologien im Bereich alternativer und regenerativer Energieerzeugung mittels Blockheizkraftwerken (BHKW). Außerdem werden die Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen für BHKW-Anlagen und Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erläutert.

Seit dem 15. Oktober 2015 ist das neu gestaltete BHKW-Infozentrum online.

Ab Sommer 2017 wird eine BHKW-Datenbank mit komfortabler Suchfunktion auf der Seite BHKW-Beispiele.de (http://www.bhkw-beispiele.de) online sein.

Außerdem können Interessierte in dem BHKW-Kenndaten-Tool 2015 (http://www.bhkw-kenndaten.de) aus einer Datenbank von mehr als 1.300 KWK-Modulen die technischen Daten sowie die Investitionskosten der jeweils interessanten Leistungsgröße heraus suchen.

Nahezu wöchentlich werden über den derzeit größten internetbasierten BHKW-Newsletter mehr als 11.000 Abonnenten kostenlos informiert (www.bhkw-infozentrum.de/service/newsletter.html).

Im Socialmedia-Bereich posten die Fachleute des BHKW-Infozentrums aktuelle Meldungen auf Facebook (www.facebook.com/bhkw.infozentrum), auf Twitter (www.twitter.com/bhkwinfozentrum) sowie in der XING-Gruppe "Blockheizkraftwerke - Energieversorgung der Zukunft"´(https://www.xing.com/net/blockheizkraftwerke/).





Dies ist eine Pressemitteilung von

BHKW-Infozentrum GbR

Datum: 30.01.2017 - 00:07

Sprache: Deutsch

News-ID 1449697

Anzahl Zeichen: 3604

Kontakt-Informationen:

Firma: BHKW-Infozentrum GbR

Stadt: Rastatt





Diese Pressemitteilung wurde bisher 103 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung