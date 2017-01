Kölner Stadt-Anzeiger: Kurdenpolitiker beklagt "totale Repression" in der Türkei

(ots) - Der türkische Kurdenpolitiker Mithat Sancar hat eine

"Atmosphäre der Angst und totalen Repression" in der Türkei beklagt.

"Das ganze Land lebt in Unsicherheit", sagte Sancar, der für die

pro-kurdische Partei HDP im Parlament sitzt, dem "Kölner

Stadt-Anzeiger" (Montag-Ausgabe). Willkürliche Verhaftungen nach dem

vereitelten Putschversuch im Sommer letzten Jahres und die dadurch

große Unsicherheit, wen es als Nächsten treffe, bestimmten die Lage

im Land. Auch die Regierung und Präsident Erdogan hätten eine

"panische" Angst, "dass ihnen die Macht entgleitet". Gegen Mithat,

einen international bekannten Verfassungsrechtler der Universität

Ankara, wurden drei Prozesse angestrengt. Wie seine

Parlamentskollegen von der pro-kurdischen HDP wurde auch seine

Immunität aufgehoben. "Die Haftdrohung wird ständig aktuell gehalten.

Ihr Ziel ist es, unsere Partei, die HDP, lahmzulegen." Der Politiker

warnte, die von Präsident Recep Tayyip Erdogan angestrebte

Verfassungsänderung zur Vereinigung der Gewalten in einer Person

könnte sich schnell zu einer modernen Diktatur entwickeln. Er hoffe

aber darauf, dass die Bevölkerung Erdogan stoppe. "Bei dem Referendum

wird die Mehrheit ,Nein' sagen und diese fatale Fahrt beenden."







