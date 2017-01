NOZ: NOZ: DGB: Nahles muss in der Teilzeit-Frage Kleinbetriebsklausel streichen

(ots) - DGB: Nahles muss in der Teilzeit-Frage

Kleinbetriebsklausel streichen



Gewerkschaften fordern von Bundesarbeitsministerin Nachbesserungen

im Gesetzentwurf



Osnabrück. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert in der

Diskussion um Auswege aus der "Teilzeitfalle" deutlich mehr Rechte

für die Arbeitnehmer. In einer Stellungnahme zum Gesetzentwurf von

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD), die der "Neuen

Osnabrücker Zeitung" (Montag) vorliegt, drängen die Gewerkschaften

unter anderem auf Streichung der so genannten "Kleinbetriebsklausel".

Nach dem Entwurf von Nahles soll das gesetzliche Recht auf Rückkehr

in eine Vollzeitstelle nur dann gelten, wenn der Arbeitgeber mehr als

15 Mitarbeiter beschäftigt. Der DGB kritisiert, die Klausel habe zur

Folge, "dass insbesondere Frauen, die in kleinen Betrieben

überproportional vertreten sind und häufig in Teilzeit arbeiten, ihre

Arbeitszeitwünsche nicht durchsetzen können". Das verfestige die

strukturelle Benachteiligung von Frauen und konterkariere das Ziel

des Gesetzes, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern.

DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach forderte stattdessen "ein

Recht auf befristete Teilzeit, unabhängig von der Betriebsgröße und

dem Anlass". Der DGB drängt auch auf mehr rechtliche Möglichkeiten

für die Arbeitnehmer, ihre Forderungen durchzusetzen. Buntenbach

betonte: "Wünsche nach verkürzter Arbeitszeit lassen sich selten

aufschieben. Genau das passiert aber, wenn der Arbeitgeber es

ablehnt, die Arbeitszeit zu reduzieren und die Beschäftigten ein

Gericht einschalten müssen." Bis zum Richterspruch dauere es oft

Monate oder gar Jahre. Bis dahin müsse im bisherigen Umfang

weitergearbeitet werden. Die Gewerkschafterin forderte: "Das muss

dringend korrigiert werden: Arbeitnehmer müssen die Arbeitszeit

vorläufig reduzieren können, bis der Rechtsstreit beigelegt ist."









Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207



Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue Osnabrücker Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 30.01.2017 - 05:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1449703

Anzahl Zeichen: 2330

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue Osnabrücker Zeitung

Stadt: Osnabrück





Diese Pressemitteilung wurde bisher 136 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung