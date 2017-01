NOZ: NOZ: Grünen-Vorsitzender Özdemir: Bei Klimaschutz hängt SPD-Kanzlerkandidat in der Retro-Schleife

(ots) - Grünen-Vorsitzender Özdemir: Bei Klimaschutz

hängt SPD-Kanzlerkandidat in der Retro-Schleife



Kritik an der erste Rede von Martin Schulz - "Aufbruch bedeutet

auch Kohleausstieg"



Osnabrück. Grünen-Chef Cem Özdemir hat das Fehlen konkreter

Aussagen zu Klimaschutz und Energie in der ersten Rede von

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz beanstandet. "Schulz hängt in der

Retro-Schleife", sagte Özdemir der "Neuen Osnabrücker Zeitung"

(Montag). Zukunftsfähigkeit und Aufbruch bedeuteten auch

Kohleausstieg und die Förderung von alternativen Innovationen. Es sei

gut, dass Schulz den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die soziale

Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stelle. "Aber unsere Zukunft in

Deutschland und Europa hängt ganz zentral an der ökologischen

Modernisierung der Wirtschaft", mahnte Özdemir.







Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207



Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue Osnabrücker Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 30.01.2017 - 05:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1449704

Anzahl Zeichen: 1148

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue Osnabrücker Zeitung

Stadt: Osnabrück





Diese Pressemitteilung wurde bisher 127 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung