Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "Mord in Pilsum" von Susanne Ptak im Klarant Verlag

Der vierte Fall für Doktor Josefine Brenner. Im idyllisch gelegenen ostfriesischen Nordseedorf Pilsum bringt ein Mörder Au-pair-Mädchen um.

Ostfrieslandkrimi "Mord in Pilsum" von Susanne Ptak (Klarant Verlag. Bremen)

(firmenpresse) - Die spannenden Ostfrieslandkrimis von Susanne Ptak gehören zu den erfolgreichsten Titeln in diesem populären Krimigenre.

Ihre beliebte Rechtsmedizinerin im (Un-) Ruhestand, Doktor Josefine Brenner, besitzt Kultstatus. Immer, wenn sie in Urlaub fährt, hält sie kleine forensische Utensilien in ihrer riesigen ledernen Handtasche bereit wie Handschuhe und Einmal-Schutzanzüge. Josefine ist eben eine Frau, die nach dem Motto lebt: "Allzeit bereit!"



Eigentlich wollte sie nur ihre Freundin Theda Borchers in Ostfriesland besuchen. Jedoch entwickelt sich die Reise in die Idylle zu einer Ermittlung in einer äußerst undurchsichtigen Mordserie.



Zum Inhalt:

Das ostfriesische Nordseedorf Pilsum wird von grausamen Morden erschüttert. Einmal mehr mittendrin: Dr. Josefine Brenner. Zurzeit hält sich die Rechtsmedizinerin im Ruhestand bei ihrer Freundin Theda in Pilsum auf, und gemeinsam finden sie die Leiche von Klara Schiller. Die Imkerin half ehrenamtlich Au-pair-Mädchen in Not, und in letzter Zeit verschwanden gleich mehrere Au-pairs spurlos... Wenig später taucht eine zweite Leiche auf: ein hübsches chinesisches Au-pair. Beide getötete Frauen waren an Händen und Füßen gefesselt, an den Tatorten lagen rote Gladiolen. Viel deutet auf chinesische Triaden hin, aber organisiertes Verbrechen im tiefsten Ostfriesland? Josefine mag an diese Theorie nicht so richtig glauben. Wie immer ermittelt sie auf ihre eigene Art, und bringt sich dabei in tödliche Gefahr...



Nach den Ostfriesenkrimis "Mord in Greetsiel" (ISBN 978-3-95573-271-4), "Mord in Wiesmoor" (ISBN 978-3-95573-337-7) und "Mord in Leer" (ISBN 978-3-95573-450-3) ist jetzt mit "Mord in Pilsum" (ISBN 978-3-95573-539-5), der vierte Fall mit Dr. Josefine Brenner erschienen.



Der Roman von Susanne Ptak kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro.



"Mord in Pilsum" gibt es ebenfalls als Taschenbuchausgabe (ISBN 978-3-95573-540-1) zum Preis von 11,99 Euro. Die Buchtitel sind im Klarant Verlag erschienen.



Mehr Informationen zu "Mord in Pilsum" erhält der Leser hier:

https://www.amazon.de/Pilsum-Ostfrieslandkrimi-Josefine-Brenner-ermittelt-ebook/dp/B01MR8XT9F

sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/mord-in-pilsum-ostfrieslandkrimi_22570912-1









http://www.klarant-verlag.de



Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.



Datum: 30.01.2017 - 06:00

