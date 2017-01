Markenkleidung: Häufig schlechtere Qualität in Outlet-Centern

(ots) - Markenwaren zu Schnäppchenpreisen - das erwarten

viele Verbraucher vom Einkauf in Outlet-Centern. Doch die in einer

Stichprobe eingekauften Produkte gab es vorher gar nicht im

Fachhandel. Das haben Recherchen des NDR Verbraucher- und

Wirtschaftsmagazins "Markt" im NDR Fernsehen ergeben. Die

Wettbewerbszentrale hält insbesondere die angeblichen Rabattpreise

für irreführend.



In einer Stichprobe haben Reporter Kleidungsstücke namhafter

Markenhersteller in einem Outlet-Center im schleswig-holsteinischen

Neumünster gekauft. Recherchen bei den Herstellern haben ergeben,

dass diese Produkte in den Filialen gar nicht zu haben waren.



Textilexperten der Akademie Mode und Design in Hamburg haben die

Outlet-Produkte auf ihre Qualität hin geprüft. Unter dem Mikroskop

konnten sie erkennen, dass die Outlet-Mode im Vergleich zu ähnlichen

Produkten der Markenhändler von zum Teil minderwertigerer Qualität

war.



So war das Futter eines Winterschuhs der Marke UGG zum Beispiel

wesentlich schlechter verarbeitet als beim Original (es hat gefärbt

und gefuselt), die Baumwolle eines Polo-Shirts von Ralph Lauren war

körniger und teilweise schief geschnitten. Bei einem Polo Shirt von

Tommy Hilfiger war die Passform nach Ansicht der Experten schlechter

als beim Original.



Verwirrend vor diesem Hintergrund sind vor allem die Preise im

Outlet-Center. So sind auf vielen Produkten vermeintliche

Ursprungspreise ausgezeichnet für eine Ware, die es so offensichtlich

nie im regulären Handel gegeben hat.Die Wettbewerbszentrale sieht das

kritisch. "Wenn dieser höhere Preis, der hier als Originalpreis

gekennzeichnet ist, so nicht gefordert wurde, dann ist das ein Fall

von irreführender Werbung über die Preisgestaltung", meint Peter

Brammen, Geschäftsführer der Wettbewerbszentrale in Hamburg.



Von den betroffenen Herstellern hat sich gegenüber "Markt" keiner



zu den Recherchen geäußert.



Mehr zum Thema in der Sendung "Markt" am Montag, 30. Februar, um

20.15 Uhr im NDR Fernsehen.



30. Januar 2017







