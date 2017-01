Millionendepot: Zeal Network - Kaufchance mit Ziel 45





Montag, 30. Januar 2016



Sehr geehrte Investoren,



Zeal Network, vielen Investoren noch unter dem Namen Tipp24 bekannt, bot seit der Gründung bis 2008 fast zehn Jahre lang die Teilnahme an den staatlichen Lotterien in Deutschland über die eigenen Online-Portale an. Aufgrund der unsicheren Rechtslage musste daraufhin der Geschäftsbetrieb in Deutschland vorübergehend eingestellt werden.



Auch nach Klärung der rechtlichen Risiken wurde das Deutschland Geschäft aufgrund der strengen rechtlichen Rahmenbedingungen durch das Spin-Offs des Unternehmens Lotto24 AG abgespalten. Zeal änderte daraufhin den Namen, verlegte den Sitz der Gesellschaft nach London und konzentriert sich seitdem auf die Märkte Großbritannien, Spanien und die USA.



Und gestern schickten Probleme mit den deutschen Behörden die Aktie erneut auf Talfahrt. Es gibt mit den deutschen Steuerbehörden Meinungsverschiedenheiten über die Mehrwertbesteuerung bestimmter Dienstleistungen der Tochtergesellschaft Lotto24, welche im schlimmsten Fall zu Nachzahlungen führen könnten. Wegen der Unsicherheiten wurde die Dividende auf einen Euro, nach 2,8 Euro im Vorjahr, zusammengestrichen um Reserven zu bilden.



Weiter führen höhere Marketingausgaben zur Ankurblung des Geschäfts zu einem deutlich niedrigeren operativen Ergebnis. Zeal wird in 2017 nur noch 30 bis 40 Millionen Euro erzielen. Der untere Rahmen liegt um 40% unter der Konsensschätzung der Analysten. Die Aktie stürzte daraufhin etwa 25% ab. Dies stellt eine gute Einstiegsmöglichkeit dar. Die mögliche Nachzahlung ist nun eingepreist und falls Zeal den Rechtsstreit gewinnt könnte später eine Sonderausschüttung erfolgen. Wir sehen die Aktie mit 50% Kurspotential bis 45 Euro. Ein weiteres Unternehmen mit der Aussicht auf mehrere hundert Prozent Kursgewinn ist ROK Stars aus Großbritannien.







ROK Stars (WKN: A1H7NB) ist ein vom US Milliardär John Paul DeJoria gegründeter Konzern der zu einem weltweit aktiven Getränke- und Wellnessproduktehersteller entwickelt wird. Durch die Übernahme der deutschen Aktienbrauerei Kaufbeuren sowie die gemeinsam mit dem Sohn von Humphrey Bogart entwickelten Marken Bogart's Gin und Bogart's Vodka besitzt ROK Stars hervorragende Produktlinien. Zugekauft wurde ebenfalls das Unternehmen Marula Oil über das ROK Stars eine neue Hautpflegeserie anbietet.



Sehr geehrte Investoren,



ROK Stars ist auf dem Weg ein globaler Getränke- und Wellnesproduktehersteller zu werden. John Paul DeJoria ist der Gründer und CEO der Haarpflegeserie John Paul Mitchell Systems sowie von Patron Tequila. Patron ist die weltweit führende Tequila Marke welche derzeit mit etwa vier Milliarden US Dollar bewertet wird. DeJoria ist 2016 auf der Forbes Liste der reichsten Menschen der Welt mit einem Privatvermögen von mehreren Milliarden US Dollar an Nummer 595 gelistet.



Diese Erfolgsstories will er nun mit ROK Stars wiederholen und setzt dabei einerseits auf die Internationalisierung bestehender, als auch auf die Entwicklung und Vermarktung von neuen Produkten. Im Jahr 2013 wurde die traditionsreiche Aktienbrauerei Kaufbeuren von ROK Stars übernommen. Das Bier, welches regelmäßig durch die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft oder das Beverage Testing Institute in den USA mit Goldmedaillen ausgezeichnet wurde, wird nun international auch in Frankreich, Italien und Spanien angeboten. Große Erwartungen bestehen an die Expansion in die USA sowie die asiatischen Wachstumsmärkte China, Singapur und Malaysia. ROK Stars plant eine weitere bayrische Brauerei zu übernehmen um die notwendige Kapazität für die weltweite Exportstrategie gewährleisten zu können.



In einer Partnerschaft mit Stephan Bogart, dem Sohn des weltberühmten Schauspielers Humphrey Bogart wurden die Marken Bogart's Real English Gin und Bogart's Vodka entwickelt. Nachdem einige Märkte in Europa erschlossen wurden bestehen auch Distributionsabkommen um die Produkte ebenfalls in den USA und Japan zu vertreiben. Um die internationale Nachfrage nach der Bogart's Produktlinie zu befriedigen hat ROK Stars jüngst eine Destillerie in Kalifornien, USA übernommen. ROK Star produziert ebenfalls UB Real Irish Whiskey, welcher 2014 die Goldmedaille beim Internationalen Craft Spirits Wettbewerb in Los Angeles gewonnen hat.



Als weitere Sparte kaufte ROK Stars das US Hautpflegeunternehmen Marula Oil. Das Fruchtsamenöl wird in Afrika per Hand gewonnen und enthält einen sehr hohen Anteil Ölsäuren aber auch jede Menge Vitamin C. Eine regelmäßige Anwendung auf der Haut kann nachweislich die Kollagenbildung der Haut beschleunigen und durch die vorhandenen Antioxidantien einen Anti-Aging Effekt hervorrufen. Zudem hat Marula Öl entzündungshemmende Bestandteile und eignet sich hervorragend zur Anwendung gegen Akne. Die Übernahme des US Unternehmens bot die Grundlage für eine aus vielen Produkten bestehende Hautpflegeserie welche nun unter dem Namen Marula by John Paul Selects in Europa und den USA vertrieben wird.



Trotz der bereits geschaffenen Grundlage für den geschäftlichen Erfolg, den erfahrenen und erfolgreichen Unternehmenslenkern und dem Aufstieg des Unternehmens ROK Stars hat kaum jemand die Aktie auf dem Radar. Dieses Schattendasein sollte sich jedoch bald ändern.



ROK Stars (WKN: A1H7NB) hat mit der globalen Ausrichtung die Grundlage für erhebliches Wachstum geschaffen. Da die Produkte wie AKB Bier, Bogart's Gin und Vodka werden erst seit Kurzem in einer Vielzahl ausländischen Märkten angeboten werden befindet sich die globale Expansion jedoch erst am Anfang. Auch die Kosmetikserie Marula hat erhebliches Potential ein globaler Verkaufshit zu werden. Wir gehen bei ROK Stars von einer Vielzahl von positiven Meldungen in Kürze aus. Die bisher noch weitgehend unbekannte Aktie hat das Potential bis auf 2,00 Euro zu explodieren.





Webseite des Unternehmens:

http://www.rokstars.com

http://www.rokdrinks.com



Impressum



Primevestor Ltd.

139 Wing Lok Street

Sheung Wan

Hong Kong





Disclaimer



Der Herausgeber stellt seinen Abonnenten auf der Internetpräsenz und über Mailversand Informationen zur Verfügung. Ein Anspruch auf bestimmte Inhalte oder einen bestimmten Umfang der übermittelten Informationen besteht wie eine Aktualisierungspflicht für den Herausgeber keinesfalls. Jedes Aktieninvestment ist mit hohen Risiken verbunden. Eine Investition in Wertpapiere mit geringer Liquidität sowie niedriger Börsenkapitalisierung ist darüber hinaus höchst spekulativ und stellt ein sehr hohes Risiko dar. Eine Entscheidung zur Investition hinsichtlich einer bestimmten Aktie darf nicht auf der Grundlage der Informationen dieses Marketingnewsletters erfolgen. Alle Leistungen des Informationsdienstes der Primevestor Ltd. (Millionendepot.com) dienen auchließlich Informationszwecken.



Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass durch unseren Informationsdienst und den damit verbundenen Leistungen keinerlei verbindliche Beratungsleistungen erbracht oder ersetzt werden können. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, beispielsweise für Verluste, die durch die Verwendung aus den in diesem Dokument enthaltenen Informationen folgen oder bzw. und folgen könnten. Alle hier bereit gestellten Informationen zu Aktien, insbesondere sämtliche Publikationen von Primevestor Ltd. (Millionendepot.com) stellen weder ein Verkaufsangebot dar, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der besprochenen Wertpapiere. Diese Publikation stellt kein Verkaufsangebot für Wertpapiere dar und ist nicht Teil eines solchen und keine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren und ist nicht in diesem Sinne auszulegen; noch darf sie oder ein Teil davon als Grundlage für einen verbindlichen Vertrag, welcher Art auch immer, dienen, oder in einem solchen Zusammenhang als verlässlich herangezogen werden. Eine Entscheidung im Zusammenhang mit einem voraussichtlichen Verkaufsangebot für Wertpapiere sollte ausschließlich auf der Grundlage von Informationen in Börsenprospekten oder Angebotsrundschreiben getroffen werden, die in Zusammenhang mit solchen Angeboten herausgegeben werden.



Aufgrund des spekulativen Charakters der dargestellten Unternehmen ist es durchaus möglich, dass bei Investitionen Kapitalminderungen, bis hin zum Totalverlust, eintreten können. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich irgendeines Wertpapiers darf nicht auf der Grundlage der Publikation von Millionendepot.com bzw. jeder anderen Publikation von Primevestor Ltd. erfolgen. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, beispielsweise für Verluste, die durch die Verwendung aus den in diesem Dokument enthaltenen Informationen folgen oder bzw. folgen könnten. Für Vermögensschäden übernehmen wir daher keinerlei Haftung. Zurückliegende Wert- oder Kursentwicklungen der besprochenen oder bereits besprochener Wertpapiere geben keine Anhaltspunkte auf die zukünftige Entwicklung. Der Herausgeber übernimmt keine Garantie, dass die genannten Kursziele erreicht werden. Alle auf diesen Seiten, in der Börsen-Mail und in E-Mail-Updates veröffentlichten Informationen sind sorgfältig recherchiert. Dies betrifft ebenso Informationen, die uns von Dritten zugetragen wurden. Dabei verlassen wir uns ausschließlich auf Quellen, die wir für zuverlässig halten. Trotz aller Sorgfalt ist es leider nicht möglich für die Richtigkeit der veröffentlichten Daten und Informationen auf diesen Seiten zu garantieren. Somit schließen wir jegliche Haftungsansprüche grundsätzlich aus. Alle Texte, Nachrichten und Daten auf diesen Seiten dienen lediglich zur Information der Besucher und geben lediglich die Meinung des Herausgebers am Tage des Erscheinens wieder. Herausgeber und Mitarbeiter von Primevestor Ltd. (Millionendepot.com) sind keine professionellen Investitionsberater. Dieses Dokument darf weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden, noch in deren Territorium gebracht oder verteilt werden.



Interessenskonflikte



Hinweis gemäß § 34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland): Wir weisen hiermit darauf hin, dass Redakteure, Mitarbeiter sowie Auftraggeber (Dritte) der Publikation von Primevestor Ltd. (Millionendepot.com) zum Zeitpunkt der jeweiligen Veröffentlichung Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen der jeweiligen Publikation besprochen werden, halten. Es besteht die Absicht, in unmittelbarem Zusammenhang mit den Veröffentlichungen diese Wertpapiere zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir somit ausdrücklich hinweisen möchten. Primevestor Ltd. (Millionendepot.com) und seine Mitarbeiter werden zudem für die elektronische Verbreitung und Veröffentlichung der jeweiligen Publikation sowie für andere Dienstleitungen entgeltlich entlohnt. Dies begründet laut Gesetzt einen Interessenskonflikt, auf den wir somit ausdrücklich hinweisen möchten. Die Primevestor Ltd. (Millionendepot.com) und/oder mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft bzw. mit deren Aktionären eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen. Dies begründet laut Gesetzt einen Interessenskonflikt, auf den wir somit ausdrücklich hinweisen möchten. Die Publikationen von Primevestor Ltd. (Millionendepot.com) sollten somit nicht als unabhängige Finanzanalysen oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenskonflikte vorliegen. Die in den jeweiligen Publikationen von Primevestor Ltd. (Millionendepot.com) angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen Veröffentlichung.



Hinweis gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (österreich): Wir weisen hiermit darauf hin, dass Redakteure, Mitarbeiter sowie Auftragsgeber (Dritte) der Publikation von Primevestor Ltd. (Millionendepot.com) zum Zeitpunkt der jeweiligen Veröffentlichung Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen der jeweiligen Publikation besprochen werden, halten. Es besteht die Absicht, in unmittelbarem Zusammenhang mit den Veröffentlichungen diese Wertpapiere zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir somit ausdrücklich hinweisen möchten. Primevestor Ltd. (Millionendepot.com) und seine Mitarbeiter werden zudem für die elektronische Verbreitung und Veröffentlichung der jeweiligen Publikation sowie für andere Dienstleitungen entgeltlich entlohnt. Dies begründet laut Gesetzt einen Interessenskonflikt, auf den wir somit ausdrücklich hinweisen möchten. Die Primevestor Ltd. (Millionendepot.com) und/oder mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft bzw. mit deren Aktionären eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen. Dies begründet laut Gesetzt einen Interessenskonflikt, auf den wir somit ausdrücklich hinweisen möchten. Die Publikationen von Primevestor Ltd. (Millionendepot.com) sollten somit nicht als unabhängige Finanzanalysen oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenskonflikte vorherrschen. Die in den jeweiligen Publikationen von Primevestor Ltd. (Millionendepot.com) angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen Veröffentlichung.



Risikohinweise



Der Börseninformationsdienst Millionendepot.com ist ein Informationsprodukt von Primevestor Ltd. richtet sich vor allem an risikobewusste Anleger. Dabei stehen insbesondere Wachstums- und Technologiebranchen im Fokus, in denen sich derzeit bahnbrechende Umwälzungen und tiefgreifende Veränderungen abspielen und die mit großen Chancen wie Risiken verbunden sind. Die Primevestor Ltd. (Millionendepot.com) informiert Sie mit seinen Publikationen schwerpunktmäßig über Smallcaps, die an der TSX-V, CSE, ASX, AIM sowie an der Frankfurter Börse, der Börse Berlin oder der Börse Stuttgart gelistet sind. Hierbei handelt es sich um Börsensegmente der höchsten Risikoklasse. Auf Grund möglicher geringer Liquidität, der sich potentiell plötzlich ändernden Nachrichtenlage des jeweiligen Unternehmens während oder nach den Veröffentlichungen unserer entsprechenden Informationen sowie niedriger Börsenkapitalisierung sind diese Werte höchst spekulativ bzw. extrem volatil und stellen nicht nur eine enorme Chance, sondern auch ein ebenso hohes Risiko für das vom Anleger eingesetzte Kapital dar. Ein Investment in Einzelaktien unterliegt grundsätzlich sehr starken Kursschwankungen. Den erheblichen Chancen stehen auch erhebliche Risiken gegenüber. Die Aktien der hier besprochenen Unternehmen unterliegen wie jede Aktie dem Kursänderungsrisiko. Im schlimmsten Fall droht den Aktionären. wie jedem anderen Aktionär auch ein Totalverlustrisiko. Das Investment in die Aktien unterliegt wie jedes unternehmerische Investment und jede Aktieninvestition dem unternehmerischen Risiko. Sollten die Unternehmensziele nicht erreicht werden droht im schlimmsten Fall die Insolvenz und damit der Totalverlust für das Aktieninvestment.





Dies ist eine Pressemitteilung von

ZEAL NETWORK SE

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die ZEAL Network SE (ehemals Tipp24 SE) ist ein privates Lotterieunternehmen, welches in Deutschland, Spanien, Italien und Großbritannien über das Internet vermittelte Glücksspiele und Lotterien anbietet. Die Gesellschaft hält Beteiligungen an der Lottovate, Lotto Network, Geolotto, Ventura 24 und Tipp24. Im November 2014 wurde die Tipp24 SE in die heutige ZEAL Network SE umbenannt. Zuvor wurde der ursprünlich in Hamburg gelegene Stammsitz nach London verlegt.





Datum: 30.01.2017 - 08:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1449718

Anzahl Zeichen: 16951

Kontakt-Informationen:

Firma: ZEAL NETWORK SE

Stadt: Wien





Diese Pressemitteilung wurde bisher 146 mal aufgerufen.



Kommentare zur Pressemitteilung