LIMA richtet zweiten, jährlich stattfindenden Mind Mix in Mailand aus

(ots) - Die International Licensing Industry

Merchandisers' Association (LIMA) wird ihr zweites, jährlich

stattfindendes Mind Mix Event vom 30. - 31. März 2017 in Mailand,

Italien, ausrichten. Das auf zwei Tage angesetzte Forum für

Führungskräfte bringt die führenden Köpfe aus einem breiten Spektrum

an Branchen zu einem hochkarätigen, interaktiven Dialog zum Geschäft

mit den Marken zusammen. "Licensing treibt die strategische

Geschäftstätigkeit und strategisches Denken voran, und wir bringen

einige der größten Vordenker in der Welt der Marken zusammen. Diese

Art von High-Level-Diskussion und Ideenaustausch ist für die

Unternehmensplanung unerlässlich", sagte Charles Riotto, President

der LIMA.LIMA wird mehr als 15 moderierte Diskussionsgruppen

organisieren, um zu untersuchen, was diese dynamische Industrie

antreibt; die Herausforderungen, und wie die Zukunft aussieht - kurz-

und langfristig. Zu den geplanten Themen gehören:



- Die Psychologie von Verbrauchern und Marken

- Lizenzierung von digitalen Inhalten und Persönlichkeiten

- Tech-Trends, und wie sich diese auf das Licensing auswirken werden



- Schnelles Reagieren auf Verbrauchernachfrage und Trends

- Sichtweisen zu China und Indien



Der Veranstaltungssponsor PwC wird zwei Keynote-Sessions leiten:

"World Business Climate and Forecast" (Weltwirtschaftsklima und

Prognose) und "International Retail and Consumer Survey"

(Internationale Einzelhandels- und Verbraucherumfrage).



Mailand ist eine der Modehauptstädte der Welt, und das Programm

beinhaltet einen Schwerpunkt auf die wettbewerbsorientierten

Herausforderungen und Chancen in der Lizenzierung von Modemarken. Es

wird außerdem ein Gremium der wichtigsten europäischen Einzelhändler

sowie umfangreiche Möglichkeiten zum Networking für Führungskräfte

geben.



"Mind Mix ist eine erfolgreiche Plattform für globale Branchenführer,



um Erfahrungen auszutauschen, aufkommende Herausforderungen im Markt

zu diskutieren und sich in einer Art und Weise zu vernetzen, die die

interaktive Kommunikation fördert. Ich möchte dringend empfehlen,

sich an dieser sich hier bietenden Chance zu beteiligen, das globale

Lizenzgeschäft der Zukunft mit zu gestalten", erklärte Bettina

Koeckler, CEO der DealFactory.



Nähere Details und Anmeldeinformationen finden Sie unter

www.licensing.org/mindmix.



Informationen zu LIMA



LIMA - die International Licensing Industry Merchandisers'

Association - ist die führende Handelsorganisation für die globale

Lizenzindustrie. Ziel der LIMA ist es, die Lizenzindustrie auf der

ganzen Welt zu fördern und auszubauen, und ein größeres Bewusstsein

für ihre Vorteile für die Wirtschaft insgesamt zu schaffen. Die 1985

gründete LIMA unterhält Niederlassungen in New York, London, München,

Tokio, Hongkong, Melbourne und Mexiko-Stadt. Die Mitglieder in über

35 Ländern haben Zugang zu umfangreichen Bildungsprogrammen und

internationalem Networking. Die LIMA ist der exklusive Sponsor der

Licensing Expo, der größten Fachveranstaltung der Branche, sowie

weiterer Messen in London, Hongkong, Shanghai und Tokio. Mehr dazu

finden Sie unter licensing.org (http://www.licensing.org/).



