Xtra Systemtrocknung aus Sandhausen.

Ihr zuverlässiger Partner bei Wasserschaden und Bautrocknung.

(firmenpresse) - Ob Rohrbrüche, geplatzte Schläuche, übergelaufene Badewannen, Konstruktionsmängel, Löschwasser oder die Auswirkung von Naturkatastrophen, das xtra Systemtrocknungsverfahren hilft Ihnen bei Wasserschäden jeglicher Art. Durch unseren kompetenten Service bestimmen wir die Trocknungsmethode (z. B. Unterestrichtrocknung, Bautrocknung oder Infrarotwärmestrahlung). Feuchtemessungen helfen ggf. Schadenstellen zu lokalisieren und zeigen den Trocknungsfortschritt auf.

Durch eine rasche und professionelle Trocknungsmaßnahme können Sie Schäden an der Bausubstanz verhindern. Durch Vergleichsmessungen bestimmen wir Feuchtigkeit an Bauteilen und treffen weitere Entscheidungen über das richtige Trocknungsverfahren.

Sie möchten Trocknungsgeräte, Kondenstrockner oder Bautrockner, Schmutzwasserpumpen, Nasssauger, Gasheizer oder Elektroheizer sowie Ventilatoren anmieten? Sie benötigen eine Unterestrich- Decken- oder Schachttrocknung? Kein Problem!

Wir beliefern Sie und installieren im Rhein-Neckar Kreis.

Dehalb ist es wichtig, dass Ihnen ein kompetenter und zuverlässiger Partner zur Verfügung steht.

Unsere Kernbereiche:

1.Wasserschadenbeseitigung

Wasserschäden sind vielseitig: Überschwemmung, Starkregen, Hochwasser, Löschwasser, Rohrbrüche, Frostschäden, Defekte an Heizungen, Abwasserleitungen, Aquarien, Wasserbetten , Wasch- u. Spülmaschinen, Armaturen. Durch unseren kompetenten Service helfen wir professionell bei Wasserschäden.

2.Gerätevermietung

Wir vermieten jegliche Art von Trocknungsgeräten u. Zubehör, wie z.B. Bautrockner, Elektro- und Gasheizer, Kondenstrockner, Ventilatoren und Schmutzwasserpumpen

3. Unterestrichtrocknung

Wasserschäden an Estrich/Dämmung oder Fußbodenheizungen erfordern eine fachgerechte Problemlösung.

4.Feuchtemessung

Durch Messungen lassen sich Schadenstellen lokalisieren und den Fortschritt der Trocknungsmaßnahme sicherstellen. Rasches Handeln vermeidet Schimmelbildung.

Hochwasser , Überschwemmungen , Starkregen und Löschwasser aber auch z. B. Rohrbrüche, Defekte an Waschmaschinen oder Geschirrspülern, ein ausgelaufenes Aquarium, ein Leckschaden an Heizungsanlagen und Wärmepumpen oder Beschädigungen von Wasserbetten lösen einen Wasserschaden aus. Gerade Leckagen in den oberen Etagen können enorme Schäden verursachen ,da oftmals das Wasser in die darunterliegenden Stockwerke dringt. Jetzt ist schnelle Hilfe gefordert. Bei uns können Sie schnell und unkompliziert Trocknungsgeräte mieten.

Grundsätzlich liefern wir die Geräte aus, aber gerne halten wir Ihnen die angemieteten Gerätschaften nach telefonischer Voranmeldung unter Tel: 0171 6918100 entweder in unserm Lager : Schwetzingen Scheffelst. 79 oder im Büro: Sandhausen Hauptstr. 129 auch zur Abholung bereit.

Meist sind Dämmschichten unterhalb des Estrichs völlig durchnässt, können aber wegen mangelnden Zirkulation nicht trocknen.Deshalb kommt hier ein spezielles Trocknungsverfahren zum Einsatz.Durch Herstellen von Einblasöffnungen im Boden- oder Wandbereich wird mit leistungsfähigen Gebläsen die trockene Luft in die Dämmschicht geblasen, die durch die Randfugen oder Entlastungslöchern wieder austritt. Durch diesen intensiven Luftaustausch unterhalb des Estrichs führt das zu einer Trocknung der Isolierung/ Dämmschicht.Mit regelmäßgen Messungen wird der Trocknungsprozess kontrolliert und durch ein Messprotokoll dokumentiert, so dass mit Sicherheit eine vollständige und dauerhafte Sanierung gewährleistet wird. Zum Abschluss der Arbeiten werden die Bohrlöcher wieder verschlossen.

Ihre Vorteile:

Sie sparen Geld:

Eine Erneuerung des Estrichs bzw. der Dämmung ist wesentlich kostenintensiver.

Sie sparen Zeit

Die betroffenen Räume können schnell wieder genutzt werden.

Sie sparen Ärger

Lärm und Schmutz einer Sanierung entfallen weitgehend. In vielen Fällen müssen nicht einmal die Wohnung oder der Keller leergeräumt werden.

Unsere Messungen basieren auf Vergleichsmessungen.

Die Messungen erfolgen nach dem dielektrischem Messprinzip. Es wird die elektrische Konstante des Messguts ermittelt.

Die angezeigten Messwerte sind sogenannte einheitslose Digitwerte. Es handelt sich nicht um Feuchteangaben in Masse- oder Volumenprozente. Die Höhe des Messwertes ergibt sich aus spezifischen Konstante des Messgutes.

Dämmstoffe, z. B. Stein-, Glaswolle, Kunststoffschäume etc. können in trockenem Zustand aufgrund ihrer hohen Isolationsfähigkeit nicht genau gemessen werden. Meist werden hier Messwerte (ständig laufende Werte) durch körpereigene Statik bzw. Minuswerte angezeigt.

Feuchte bis nasse Dämmstoffe /Bauteile werden im Bereich von 30 - 100 digits (nach dem

elektronischen Widerstandsprinzip) angezeigt. Je höher die Rohdichte eines Materials, desto höher fällt der Messwert aus.

Eine Umrechnung in Gewicht oder Volumenprozente ist nicht möglich.

Durch unterschiedlich hohe Anzeigenwerte kann z. B. ein Feuchtigkeitsfeld (Wasserschaden) in seiner Ausdehnung lokalisiert oder durch vergleichende Messungen an trocknen Innenwänden/ Außenwänden Austrocknungsfortschritte festgestellt werden.

Unsere Produkte:

1.Bautrockner

Unsere Bautrockner entfeuchten schnell, zuverlässig und wirkungsvoll.

Ob Überflutung, Leckage oder Baufeuchte, bei Wasserschäden ist ein schnelles Handeln gefordert.

Wir haben für jeden Bedarf die passende Lösung.

2. Gasheizer, Elektroheizer Infrarotheizplatten

Mit unseren leistungsstarken Gas- und Elektroheizern (3-29 KW) heizen sie problemlos Räume, Zelte, Werkstätten oder Garagen. Ebenso gibt es im Baugewerbe viele Einsatzmöglichkeiten.

Infrarotheizplatten helfen z.B. beim punktgenauen Erwärmen v. Bauteilen und sind energieeffizient.

3. Ventilatoren

Unsere Ventilatoren sorgen mit Hochleistung für frischen Wind und gute Durchlüftung.

Sie sind vielseitig einsetzbar, wie z. B. zur Beschleunigung der Bautrocknung durch Luftumwälzung sowie zur Trocknung von Leitungsschächten u. Kanälen und zur Be- oder Entlüftung von Baustellen und Lagern

4. Zubehör

Oft fehlt zur Durchführung das passende Zubehör. Mit unseren umfangreichen Sortiment wie z.B. Starkstrom ( 400 V ) oder 220 Volt Verlängerungskabel, Stromverteilerkasten,

Druckschläuchen, Pumpen , Sauger und Feuchtemessgeräte sind wir für jeden Fall gerüstet.

Wir liefern nach:

Im Raum Rhein-Neckar-Kreis, Heidelberg, Leimen, Sandhausen, Hockenheim, Eppelheim, Plankstadt, Oftersheim, Schwetzingen, Ketsch, Brühl, Schifferstadt, Walldorf, Nußloch, Mannheim, Ludwigshafen, Ladenburg, St.Leon, Bruchsal, Karlsruhe, Weinheim, Viernheim, Heddesheim, Wiesloch, Speyer, Altlussheim, Neulussheim, Neckargemünd, Mosbach, Worms, Frankenthal, Lampertheim, Heppenheim, Lorsch, Kronau, Neustadt, Dossenheim, Malsch, Rauenberg, Östringen, Mühlhausen, Dielheim, Waghäusel sind wir in Kürze vor Ort.

Service - Hotline

tel. 06224- 5 21 35

tel. 0171-69 181 00





Sie möchten Trocknungsgeräte, Kondenstrockner oder Bautrockner, Schmutzwasserpumpen, Nasssauger, Gasheizer oder Elektroheizer sowie Ventilatoren anmieten? Sie benötigen eine Unterestrich- Decken- oder Schachttrocknung? Kein Problem!

Wir beliefern Sie und installieren im Rhein-Neckar Kreis.

Dehalb ist es wichtig, dass Ihnen ein kompetenter und zuverlässiger Partner zur Verfügung steht.

Xtra Systemtrocknung aus Sandhausen

