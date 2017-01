Axino Solutions gibt Ergebnisse zum Jahresende 2016 bekannt

(ots) - Axino Solutions, ein

führender Softwareentwickler und Systemintegrator, hat heute bekannt

gegeben, dass die Ergebnisse des Jahres 2016 die Erwartungen

überstiegen haben. Das Unternehmen ist ein Spin-off von Ascom Systems

& Solutions im vergangenen Jahr und konnte berichten, dass man

Wachstum in allen Geschäftsbereichen verzeichnete und in neue

Marktsegmente expandiert.



Glanzlichter:



- Umsatzwachstum der Gruppe von 25 %, angeführt von den

Kerngeschäftsbereichen EAM (Enterprise Asset Management) und Mobile

Solutions, ESM (Enterprise Service Management) und OSS/BSS

(International Carrier Wholesale)

- Pipeline-Wachstum von mehr als 30 %, angeführt von steigender

Nachfrage in allen Geschäftsbereichen und dem neuen

Geschäftsbereich IoT

- Zu den neuen Zuschlägen gehören: - EAM-Produkte für einen der

größten deutschen Energieerzeuger

- Mobilprodukte für eine große, staatliche Luft- und

Raumfahrtorganisation in Deutschland, die im Bereich Luftverkehr

tätig ist

- IoT-Produkte für eine große Universität in Europa

- Umfassende BSS/OSS-Dienstleistungen für

Telekommunikationsanbieter

der Kategorien 1 und 2



Michael Wallrath, der Geschäftsführer von Axino Solutions, sagte,

dass das Unternehmen neue Mitarbeiter einstelle, um die Nachfrage

nach seinen Dienstleistungen zu decken und das Dienstangebot in neuen

Marktsegmenten auszubauen, darunter Einzelhandel und

Lebensmittelsicherheit. Michael Wallrath sagte zudem, Axino werde die

Investitionen in die Entwicklung neuer Softwareprodukte und

-plattformen erhöhen.



Zu den Produkten, deren Einführung das Unternehmen im Jahr 2017

plant, gehören eine neue SelfCare-Lösung, mit der

Telekommunikationsanbieter Kundenkonten und Betrieb für Firmen und

Einzelhandel besser verwalten können, sowie mehrere Produkte für den



Markt der Netzbetreiber, die sich derzeit in der Entwicklung

befinden. Im Ergebnis organischen Wachstums und des natürlichen

Fortschritts, der sich aus dem Erfolg des Unternehmens in den

Geschäftsbereichen EAM und Mobil ergibt, hat man einen neuen

Geschäftsbereich gegründet, der IoT-Dienstleistungen entwickelt und

bereitstellt. In diesem Sektor entwickelt Axino für Einzelhändler ein

System zur Überwachung der Lebensmittelsicherheit.



"Spin-off und Umstellung zu einem separaten Unternehmen waren

überaus erfolgreich", sagte Michael Wallrath. "Somit konnten wir

unsere Mittel exklusiv auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren: IT

und Entwicklungsdienstleistungen. Diese wurden von unseren Kunden

begeistert begrüßt. Die gute Performance unserer breit gefächerten

Produktpalette ist Beleg der wachsenden Nachfrage nach unseren

Dienstleistungen und der wachsenden Anerkennung dafür, dass wir

unseren Kunden All-inclusive-Dienste bieten. Diese reichen vom

Systemdesign über die Implementierung bis zur Entwicklung von

Softwareprodukten und -plattformen, welche die geschäftliche

Performance fördern. Wir beabsichtigen, im kommenden Jahr auf diesem

starken Fundament aufzubauen und unsere Präsenz in der ganzen Welt zu

erweitern."



Über Axino



Axino Solutions mit Sitz in Aachen (Deutschland) ist ein führender

Anbieter von Kommunikationslösungen und -dienstleistungen weltweit.

Das Unternehmen entwickelt innovative Software und Systeme für die

Planung und Implementierung umfassender kundenspezifischer

Software-IT-Lösungen für eine Reihe von Kundensegmenten, darunter

Automobil, Energie, Pharmaindustrie, Einzelhandel, Telekommunikation

sowie Kommunen und Behörden.







