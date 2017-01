Gute Vorsätze, die nicht durchgehalten werden

Es ist eine vielgeliebte Tradition, zum Jahreswechsel gute Vorsätze zu fassen. Diese beziehen sich vor allem auf den Lebensstil und die Gesundheit. Es geht meist darum, abzunehmen, sich gesünder zu ernähren, weniger zu rauchen, mehr Sport zu machen oder sich im Alltag mehr zu bewegen. Das Problem bei den guten Vorsätzen ist, dass sie nicht besonders häufig langfristig durchgehalten werden.

(firmenpresse) - Welches sind die Gründe dafür, warum gute Vorsätze nicht dauerhaft umgesetzt werden?



Der wichtigste Grund dafür liegt in der Gewohnheit. Gerade dann, wenn es um eine umfangreiche Umstellung des eigenen Lebens geht, ist es schwierig, sich umzugewöhnen und Gewohnheiten zu ändern. Die Ursache dafür liegt darin, dass das Gehirn auf ein möglich bequemes Leben eingestellt ist. Hinzu kommt, dass der Mensch allgemein ein Gewohnheitstier ist. Das bedeutet, dass es einige Zeit braucht, bis neue Gewohnheiten wirklich angenommen und dauerhaft umgesetzt werden. Der Zeitraum, in dem gute Vorsätze verworfen werden, ist typischerweise zu kurz, um langfristig Veränderung zu bringen.



Hinzu kommt, dass häufig Gruppenzwang in negativer Form vorhanden ist. Das heißt, dass Freunde, Familienmitglieder und Arbeitskollegen nach wie vor schlechte Gewohnheiten vorleben. Derjenige, der sich gute Vorsätze gefasst hat, wird nach und nach wieder in diesen Bann gezogen und gibt die Lebensumstellung wieder auf. Außerdem hat sich gezeigt, dass die Umsetzung der guten Vorsätze für viele Menschen schwieriger ist als gedacht. Wer zum Beispiel mehr Sport machen will, fühlt sich zum Jahreswechsel konfrontiert mit kalten Außentemperaturen und sogar Eis und Schnee. Es fallen mit der Umsetzung guter Vorsätze Gewohnheiten weg, die vorher zu Lustgewinn geführt haben. Eine gesunde Ernährung schließt Süßigkeiten, Chips und Alkohol vollständig oder nahezu vollständig aus. Derjenige, der vorher jeden Tag von diesen Genussmitteln profitiert hat, wird sie schnell schmerzlich vermissen. Ähnliches gilt für den ebenfalls häufig anzutreffenden guten Vorsatz, das Rauchen aufzugeben. Wer diesen guten Vorsatz spontan fasst und die Umsetzung nicht ausreichend vorbereitet, wird es nicht schaffen, die Umstellung dauerhaft durchzuhalten.



Was kann dabei helfen, gute Vorsätze durchzuhalten?



Das Problem bei guten Vorsätzen zum Jahreswechsel ist, dass sie nicht ausreichend vorbereitet werden. Eine Strategie, um die Umsetzung wirklich zu schaffen, ist, mehrere Wochen vor dem Jahreswechsel eine Liste zu schreiben, die alle wichtigen Punkte beinhaltet. Nach dem Schreiben dieser Liste erfolgt eine Planung, wie die Verwirklichung der guten Vorsätze genau funktionieren kann. Dabei kann es darum gehen, einen Ernährungsplan aufzustellen, der auch tatsächlich durchzuhalten ist. Vielleicht kann sogar die Hilfe eines Ernährungscoaches in Anspruch genommen werden, der pünktlich zum neuen Jahr engagiert wird.





Raucherentwöhnungsprogramme helfen dabei, von den geliebten Zigaretten zu lassen, ohne dabei zuzunehmen oder übermäßig schlechte Gefühle zu bekommen. Sport wird am besten durch die Anmeldung im Fitnessstudio gefördert. Es kann außerdem helfen, sich Mitstreiter zu suchen. Wenn Familienmitglieder, Freunde und Arbeitskollegen der Umsetzung der guten Vorsätze im Wege stehen, müssen andere Sozialkontakte einspringen. Die gegenseitige Unterstützung hilft dabei, die Vorsätze umzusetzen und die kritische Zeit der ersten Wochen zu überstehen. Wenn diese geschafft ist, fällt das Durchhalten leichter und leichter, sodass das gesündere Leben mit weniger Gewicht nicht mehr als Entbehrung, sondern als Bereicherung empfunden wird.





