Gravur-Schmuck für Partner und Freunde zum Valentinstag

Individuelle Botschaften als kleiner Liebesbeweis

Gravur-Freundschaftsarmband New Carpenter (2er-Set) (Bildquelle: @Stigma)

(firmenpresse) - Das Unternehmen Presendix bietet auf seinem Online Marktplatz romantische Valentinsgeschenke mit individuellen Botschaften an. Aus den Geschenkideen zum Valentinstag können Käufer persönliche Geschenke auswählen, die auf Wunsch der Käufer individuell graviert und denen persönliche Grußnachrichten beigefügt werden können. Schmuckstücke in Form von Anhängerketten, Freundschaftsringen, Liebes-Schlössern oder Freundschaftsarmbändern können individuell mit dem Namen des Partners oder des Freundes oder mit Botschaften graviert werden. Dekorativ verpackt und versehen mit persönlichen Nachrichten auf Grußkarten werden die Geschenke zum Valentinstag zu einer schönen Überraschung.

Florian Fries, Geschäftsführer der Presendix GmbH, erklärt: "Unsere Valentinsgeschenke helfen Käufern, ihre persönliche Zuneigung lieben Menschen gegenüber mit persönlichen Widmungen auszudrücken. Besonders die Individualisierung durch Gravur lässt Geschenke zu einem Unikat werden. Der Trend für die Individualisierung von Geschenken wächst, nicht nur zum Valentinstag. Unser Angebot mit individualisierbaren Geschenken werden wir daher für alle unsere Kategorien ausbauen. Händlern werden wir zukünftig unseren Marktplatz als zentrale Plattform in Deutschland für individualisierbare Geschenke zum Valentinstag und für alle anderen Anlässe im Jahr bereitstellen."

Die Möglichkeit für Käufer, Geschenken individuelle Botschaften beizufügen, ist ein weiterer Service von Presendix, Käufer auf der Suche nach passenden Geschenken zum Valentinstag und zu allen anderen Anlässen zu unterstützen. Käufer können Geschenken mit individuellen Botschaften eine besondere Note verleihen und Treue und Verbundenheit ausdrücken. Beschenkte können sich daran ein Leben lang erfreuen.

Die Presendix GmbH ist mit einem Geschenkeshop in Form eines Online Marktplatzes in Deutschland tätig. Ein Schwerpunkt des Geschäfts ist das Angebot von Geschenkservices. Diese beinhalten die Bewerbung eines hochwertigen Sortiments, die gezielte Unterstützung der Käufer auf der Suche nach Geschenkideen, die Option von Einpackservices und die Möglichkeit der Sendungsbeilage mit persönlichen Grußbotschaften. Ziel ist es, Käufer in dem Prozess von der Generierung von Geschenkideen bis zum Geschenkversand zu unterstützen und diesen Geschenkprozess einfach zu gestalten.

