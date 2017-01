Massage plus Pool-Spaß

Davon zu träumen, wie man voller Genuss durch das warme Wasser eines Pools gleitet, weist auf eine positive Einstellung zur Sexualität und eine gute Konstitution des Pool-Liebhabers hin.

(firmenpresse) - Beim Pool-Spaß lädt die Masseurin dazu ein, sämtlichen Alltagsstress abzulegen. Das ist die angenehme Voraussetzung, im Massagestudio anzukommen und sich auf eine heiße Pool-Massage einzustimmen. Dazu trägt die Begleitung der attraktiven Masseurin bei: Die Haut wird durchblutet und die Muskeln wärmen sich auf. Während Duftessenzen die Sinne erwärmen, taucht der Gast im warmen Wasser in eine neue Welt ein. Der gesamte Körper erfährt liebevolle Zuwendung und Aufmerksamkeit. Die Aura der sanften Berührung verbunden mit kernigen anregenden Massagetechniken in einem Raum voller Passion und Respekt machen die Massage zu einem besonderen beglückenden Vergnügen.

Im Massagestudio in Erfurt trifft der unternehmungslustige Gast auf Erlebnisse, die ihm lange in Erinnerung bleiben: Pool-Massagen und weitere Verlockungen.



Eine Massage im Pool als optimaler Auftakt



Massageöle mit aphrodisierenden Wirkstoffen lassen die Hände der Masseurin leichter über die Haut gleiten: Manche Gäste schmelzen bei diesen öligen Streicheleinheiten einfach dahin. Andere Gäste bevorzugen eine kernige Druckmassage oder zarte Streichungen von Kopf bis Fuß. Das impliziert, dass der Gast mit jeder Faser seines Körpers verwöhnt wird. Die Spannung wird aufrecht gehalten, da sein bestes Stück auf eine Berührung warten muss. Die Masseurin bewegt sich in einem natürlichen gleichmäßigen Rhythmus und variiert die Druckkraft ihrer Berührungen, indem sie ihr Körpergewicht mit Raffinesse auf die Hände verteilt.



Für weitergehende Informationen zur Pool-Massage und weiteren intensiven Massagen steht das Massagestudio The World of Dreams aus Erfurt gerne zur Verfügung.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.theworldofdreams.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:





Dies ist eine Pressemitteilung von

The World of Dreams

Leseranfragen:

Thälmannstraße 22, 99085 Erfurt

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 30.01.2017 - 10:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1449766

Anzahl Zeichen: 1894

Kontakt-Informationen:

Firma: The World of Dreams

Ansprechpartner: Gabriela Scheer

Stadt: Erfurt

Telefon: 0361 5414711



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.