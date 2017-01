FinTecSystems liefert Digitale Bankauskunft für smava

FinTecSystems, der Anbieter von Finanzanalysen für Banken und Finanzdienstleister auf Basis von Online-Banking-Daten, ist Partner vom Kreditvergleich smava.de.

(firmenpresse) - München, 30. Januar 2017. FinTecSystems, der Anbieter von Finanzanalysen für Banken und Finanzdienstleister auf Basis von Online-Banking-Daten, ist Partner vom Kreditvergleich smava.de (https://www.smava.de/). Gemeinsam mit der Fidor Bank (https://www.fidor.de/) bietet smava mit Kredit2Go einen digitalisierten und den ersten vollautomatischen Kredit mit Sofortauszahlung in Deutschland an. Der gesamte Prozess von Beantragung, Bearbeitung und Auszahlung ist digital, die Auszahlung erfolgt unmittelbar nach der digitalen Unterschrift. Den Baustein der Kreditfähigkeitsprüfung liefert FinTecSystems mit seiner vollautomatischen Digitalen Bankauskunft.

"Umfragen zeigen es immer wieder: Vielen Ratenkreditnehmern dauert es schlicht zu lange bis zur Auszahlung des Kredits. Der Prozess ist bislang zudem mit manuellem Aufwand verbunden. Dieses Problem lösen smava und die Fidor Bank mit Kredit2Go. Jetzt können Endkunden innerhalb von wenigen Minuten einen Kredit abschließen und schnell über das Geld verfügen. Mit der Digitalen Bankauskunft sorgen wir dafür, dass der Entscheidungsprozess über die Kreditbewilligung durch die kreditgebende Bank enorm verkürzt werden kann", erklärt Stefan Krautkrämer, CEO und Gründer von FinTecSystems.



Mussten Kreditnehmer bisher Gehaltsnachweise und Kontoauszüge manuell bei der Bank einreichen, findet bei Kredit2Go eine digitale, vollautomatische und verschlüsselte Bonitätsprüfung in Echtzeit statt. Der Kreditnehmer verwendet innerhalb der Antragsstrecke seine herkömmlichen Online-Banking-Zugangsdaten und gibt auf der Kredit2go-Plattform von smava nach Auswahl seiner Bank (via Bankleitzahl oder Bankname), lediglich Login-Name und PIN ein. FinTecSystems identifiziert und kategorisiert nun die Transaktionshistorie des Konsumenten. Der Fidor Bank wird in Echtzeit und online eine trennscharfe und individuelle Aufstellung der Bonität übermittelt.







Über FinTecSystems

FinTecSystems, das 2014 in München von Stefan Krautkrämer und Dirk Rudolf gegründet wurde, hat sich auf die vollautomatisierte Finanzanalyse auf Basis von Online-Banking-Daten spezialisiert. Mit Hilfe seiner Produkte, die von Bankkunden in Deutschland und Österreich genutzt werden können, liefert FinTecSystems von zwei Standorten aus eine präzise Analyse zur Kreditfähigkeit von Konsumenten. FinTecSystems befähigt somit Banken, Finanz- und Zahlungsdienstleister in Echtzeit eine Kredit-Entscheidung zu treffen sowie Bonitätsrisiken zu analysieren und zu minimieren. Damit wird der Kreditantragsprozess schneller, einfacher, valider und abschließend digital.

www.fintecsystems.com









