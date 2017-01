Kooperation geht in die zweite Runde – VIACTIV Krankenkasse und RUNNER'S WORLD festigen Angebot

Hamburg/Bochum: Seit Beginn 2016 kooperieren VIACTIV - Deutschlands sportliche Krankenkasse - und RUNNER’S WORLD - führendes Laufmagazin und digitaler Running-Spezialist. Gemeinsames Ziel: Die gesunde und sportliche Lebensweise möglichst vieler Menschen zu fördern. Jetzt wurde die erfolgreiche Kooperation um ein weiteres Jahr bis 2018 verlängert.

Mehr als 1.000 laufbegeisterte Versicherte der VIACTIV Krankenkasse haben im Rahmen der Kooperation bereits die Lauftrainings-App von RUNNER’S WORLD genutzt und ein bis zu 20 Wochen dauerndes kostenloses Lauftraining absolviert. Die App ist wie ein Personal Trainer; sie analysiert den Trainingszustand, erstellt einen individuellen Trainingsplan, überwacht den Trainingsfortschritt und motiviert zur Verbesserung der individuellen Leistung. Die Integration des Laufsports in den Alltag wird durch umfangreiche Wissensvermittlung und durch nützliche Tipps und Informationen erleichtert.



„Die Kooperation mit RUNNER'S WORLD verdeutlicht die Ausrichtung unserer Krankenkasse: Leistungsbereitschaft, Aktivität und Fairness, Freude und Gemeinschaft“, erläutert Reinhard Brücker, Vorstandsvorsitzender der VIACTIV Krankenkasse. „Schon jetzt bieten wir Top-Leistungen im Bereich Sport und Prävention, weil wir überzeugt sind, dass regelmäßige Bewegung nachhaltig gegen Erkrankungen hilft. Wir wollen Coach unserer Versicherten in Sachen Gesundheit sein. Mit der Kooperation sind wir auf einem guten Weg.“



Zusätzlich hat die VIACTIV in diesem Jahr einen Laufkalender mit 35 Terminen aufgestellt. Dazu gehören unter anderem der VIACTIV Neujahrslauf am 29. Januar in Rostock, der Lübecker Frauenlauf am 5. Mai und der VIACTIV Firmenlauf in Oberhausen am 23. Mai sowie der VIACTIV Rhein City Run zwischen Duisburg und Düsseldorf am 15. Oktober. Alle Termine auf www.VIACTIV.de .



„Wir freuen uns sehr, die Kooperation mit VIACTIV auch in 2017 weiterzuführen und den starken Zielgruppen-Fit unserer Produkte zu nutzen, um die Angebote langfristig zu verzahnen“ erklärt Anika Magenheim, Unit Sales Director Digital Lifestyle und Sport bei der Motor Presse Stuttgart.



Informationen zur Kooperation auch unter: www.viactiv.de/runnersworld









http://www.viactiv.de



Über die VIACTIV Krankenkasse:

Die VIACTIV betreut mit etwa 1.500 Mitarbeitern bundesweit an über 60 Standorten ca. 730.000 Versicherte und 110.000 Firmenkunden, Vertragspartner und Leistungserbringer. Damit ist sie eine der größten Krankenkassen in Deutschland. Hauptsitz ist Bochum (NRW).

VIACTIV ist hervorgegangen aus Fusionen der Betriebskrankenkassen namhafter Betriebe: u.a. Krupp, Mannesmann, Opel, Dräger, Evonik, LWL, Werften in Rostock und Wismar.



RUNNER’S WORLD

RUNNER’S WORLD ist der umfassende Berater für alle, die gerne laufen oder damit beginnen wollen - gemacht von Läufern für Läufer. Das größte Laufmagazin der Welt und das führende Onlineportal versorgen den Leser mit praktischen Tipps und spannenden Storys zu den Themen Training, Motivation, Ernährung, Ausrüstung, Gesundheit und Wettkampf. Der Spaß an der Bewegung steht dabei immer im Vordergrund.



VIACTIV Krankenkasse

VIACTIV Krankenkasse

Dietrich Hilje

Universitätsstraße 43

44789 Bochum

Tel.: 0172 3864 318



Firma: VIACTIV Krankenkasse

Ansprechpartner: Dietrich Hilje

Stadt: Bochum

Telefon: 0172 3864 318



