Tele München Gruppe beteiligt sich an US-amerikanischem Medienunternehmen Storied Media Group / Beide Firmen werden die Potentiale für Co-Produktionen im Film- und Fernsehbereich ausschöpfen

(ots) - Wie beide Unternehmen heute

mitteilen, hat die Tele München Gruppe (TMG) eine Beteiligung an der

Storied Media Group (SMG) erworben. SMG ist ein US-amerikanisches

Unternehmen, das vor drei Jahren vom heutigen Geschäftsführer Todd

Hoffman gegründet wurde und sich auf die Vermittlung von Filmrechten

und die Produktion von Kinofilmen und TV-Content spezialisiert hat.

Die TMG, die von dem geschäftsführenden Gesellschafter Dr. Herbert G.

Kloiber und seinem Sohn Herbert L. Kloiber geleitet wird, ist eines

der renommiertesten Produktions- und Lizenzhandelshäuser Europas.



Dieses strategische Investment wird es SMG ermöglichen, ihren

rasanten Wachstumskurs beizubehalten und den Fokus weiterhin auf die

agenturunabhängige Vermittlung von High-End-Verlagscontent in

Hollywood zu legen. Im Rahmen der Beteiligung werden beide

Unternehmen die Potentiale einer Zusammenarbeit bei einer Vielzahl

internationaler Co-Produktionen für den Film- und Fernsehbereich

ausschöpfen.



"Ich heiße unseren neuen Gesellschafter herzlich willkommen und

freue mich sehr über die Unterstützung bei unserer voranschreitenden

Expansion. Die TMG ist der perfekte strategische Partner für SMG zu

einem Zeitpunkt, an dem wir in die nächste Phase unserer Entwicklung

eintreten", sagt Hoffman.



Herbert L. Kloiber, Geschäftsführer der TMG, fügt hinzu: "Die

Investition in SMG passt hervorragend zu unserem strategischen Ziel

der Diversifikation in den Sektor der internationalen

Co-Produktionen. Wir freuen uns darauf, zum Wachstum von SMG

beizutragen und damit gleichzeitig unser Produktportfolio für die

deutschsprachigen und internationalen Märkte zu stärken."



Über Storied Media Group LLC



Die 2013 von Todd Hoffman, dem früheren Leiter der Media Rights

Group bei ICM, gegründete Storied Media Group (SMG) stieg schnell zu



Hollywoods führendem agenturunabhängigen Unternehmen für Bündelung,

Entwicklung und Verkauf von Urheberrechten nicht-fiktionaler Inhalte

auf. Die renommiertesten und preisgekrönten Publikationen der Welt -

darunter unter anderem The New York Times, National Public Radio

(NPR), das Smithsonian Institute, die Huffington Post und The New

Republic - arbeiten exklusiv mit SMG als Kurator, Entwickler und

Vertrieb ihrer Inhalte an Produzenten, Filmstudios, Finanziers und

TV-Sender.



In den vergangenen drei Jahren hat SMG über 60 Projekte an die

Film- und Fernsehindustrie verkauft. Zu den bisherigen Fernseh- und

Kinoproduktionen, die auf Inhalten von SMG-Kunden basieren, gehören

Boston (CBS), Deepwater Horizon (Lionsgate), American Honey (A24), 36

Hours (Travel Channel) und APB (Fox).



Über TMG



Die Tele München Gruppe ist ein integriertes Medienunternehmen,

das mittlerweile seit über 45 Jahren erfolgreich am Markt agiert und

sämtliche audio-visuellen Auswertungsstufen unter einem Dach vereint.

Die Produktionsfirma entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einer

Unternehmensgruppe, die heute zu den Content-Providern der nächsten

Generation zählt. Die TMG ist mit ca. 3.200 aktiven Titeln in ihrer

Programmbibliothek eines der größten Lizenzhandelshäuser Europas und

einer der renommiertesten Player auf dem internationalen Markt.



Die TMG ist mit ihren Tochterunternehmen in diversen Segmenten der

Medienbranche präsent, darunter in der Film- und Fernsehproduktion

sowie als Programmanbieter im Kino, Home Entertainment, TV und

VOD-Bereich. Darüber hinaus hält die TMG Beteiligungen an den

nationalen Free TV-Sendern TELE 5 und RTL II in Deutschland sowie ATV

und ATV II in Österreich und an dem börsennotierten

Produktionsunternehmen Odeon Film AG. Weitere Informationen finden

Sie unter www.tmg.de







