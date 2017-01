Eleganz trifft Trendgespür: Schwarzes Design

Die Black Series von Britax Römer

(firmenpresse) - Britax Römer hat elegante und moderne Schalen in schwarzem Design für eine Reihe von Auto-Kindersitzen auf den Markt gebracht.

Erhältlich sind die Modelle KIDFIX II XP SICT und KING II LS. Sie bieten Sicherheit und Komfort und erstrahlen durch das Redesign in neuem Look.

Egal ob komplett schwarzes Design oder eine elegante Kombination zweier Farbtöne, die neue BLACK SERIES ist eine einzigartige und zeitlose Reihe. Perfekt für junge Eltern, die Understatement und Eleganz bevorzugen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.britax-roemer.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Britax ist weltweit führend im Bereich Kindersicherheit. Der innovative Hersteller sorgt dafür, dass Reisen für Familien mit Kindern sicher und unkompliziert sind. Als Spezialist für erstklassige Auto-Kindersitze, Kinderwagen und Zubehör, die den Bedürfnissen des Lebensstils moderner Familien gerecht werden, hat sich Britax zum Ziel gesetzt, Familien zu inspirieren, unbekümmert und mit Vertrauen in die Sicherheit stilvoll zu reisen.



Britax wurde 1938 in England gegründet und konzentrierte sich zunächst auf Sicherheitsentwicklungen wie Gurtsysteme für Erwachsene. 1978 fusionierte das Unternehmen mit seinem etablierten deutschen Pendant Römer. Im Jahr 2011 übernahm Britax die beliebte Marke für Outdoor-Kinderwagen BOB und 2013 den Kinderwagen- und Kindersitz-Geschäftszweig von BRIO. Im Jahr 2016 feiert das Unternehmen das 50. Jubiläum seines ersten Kindersitzes.



Heute hat Britax Niederlassungen in 12 Ländern und ist mit über 1000 Angestellten in beinahe allen Ländern der Welt aktiv. Für weitere Informationen über Britax besuchen Sie http://www.britax-roemer.de/ueber-uns/

Dies ist eine Pressemitteilung von

Britax Römer Kindersicherheit

PresseKontakt / Agentur:

F&H Public Relations GmbH

Isabelle Hein

Brabanterstraße 4

80805 München

britax(at)fundh.de

08912175-150

www.fundh.de



Datum: 30.01.2017 - 10:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1449798

Anzahl Zeichen: 574

Kontakt-Informationen:

Firma: Britax Römer Kindersicherheit

Ansprechpartner: Ellen Kaplan

Stadt: Leipheim

Telefon: 0731 93 45 128





Diese Pressemitteilung wurde bisher 77 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung