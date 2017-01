Deutschland und Schweden wollen bei Digitalisierung zusammenarbeiten / Bundeskanzlerin Merkel besucht Schweden

(ots) - Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am 31.

Januar Schweden besuchen. Während ihres Besuchs wird die Kanzlerin

gemeinsam mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Löfven auch

das German Swedish Tech Forum eröffnen. Die bilaterale Plattform der

Deutsch-Schwedischen Handelskammer und der Königlich Schwedischen

Akademie der Ingenieurwissenschaften (IVA) soll die Industrien beider

Länder näher zusammenzubringen.



Die Themen Digitalisierung und Industrie 4.0 spielen sowohl in

Deutschland als auch Schweden eine immer wichtigere Rolle: "Die

Digitalisierung birgt für Schweden großes Potenzial. Das Land könnte

sich schon bald als Testmarkt für Innovationen der Industrie 4.0

präsentieren. Im letzten Jahr hat die Regierung einen Handlungsplan

mit 45 Maßnahmen beschlossen, die zu einer smarten, digitalisierten

Industrie beitragen sollen", sagt Heiko Steinacher, Experte für

Schweden bei Germany Trade & Invest in Stockholm. Ob Industrie 4.0 in

der Kfz-Industrie oder 5G im Bergbau: Das langfristige Ziel sei es,

zahlreiche Testumgebungen für die unterschiedlichsten Bereiche zu

etablieren.



Die Agentur Business Sweden erarbeitet seit Ende November eine

Anreizstrategie, damit sich Industrie-4.0-Lösungen stärker in der

Breite durchsetzen. Die Maßnahmen sollen Industrieunternehmen und

Start-ups mit IT-Expertise dabei unterstützen, die Produktion

industrieller Erzeugnisse, industrienahe Dienstleistungen, Forschung

und Entwicklung sowie Testverfahren in Schweden auf einen vernetzten

Betrieb umzustellen oder auszubauen.



Deutschland und Schweden stehen vor gemeinsamen technologischen

Herausforderungen. Der traditionell enge Austausch bietet gute

Voraussetzungen für Kooperationen im Bereich der Digitalisierung. So

würden schwedische Softwarefirmen beispielsweise gerne stärker mit

deutschen Technologieanbietern und Industrieunternehmen



zusammenarbeiten. Die deutsch-schwedischen Handelsbeziehungen gelten

ebenfalls als gefestigt. In 2015 exportierte Deutschland nach

Schweden Waren im Wert von mehr als 23 Milliarden Euro. Damit lag das

Land als Abnehmer noch vor Ländern wie Russland, der Türkei oder

Japan.



Germany Trade & Invest (GTAI) ist die

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Die

Gesellschaft informiert deutsche Unternehmen über Auslandsmärkte,

wirbt für den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschland und

begleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland.







