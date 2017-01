KULINARISCHE FESTIVALS IN KROATIEN 2017

Köstliche Ferienerlebnisse garantiert! Fantastische Kulinarik-Festivals mit lokalen Weinen und Speisen laden Besucher dazu ein, die gastronomische Seite Kroatiens kennenzulernen.

CNTB

(firmenpresse) - Zagreb/Frankfurt, 30. Januar 2017 – Kroatien ist nicht nur als Sommer- und Stranddestination sowie für die wunderschöne Adriaküste berühmt, sondern verwöhnt seine Besucher auch mit kulinarischen Delikatessen wie dem istrischen Pršut oder dem berühmten Pager Käse. Jede Region hat ihre eigenen kulinarischen Traditionen, die wahrscheinlich auch den größten Unterschied zwischen dem Hinterland und den Küstenregionen ausmachen. Der ideale Ort, um in die Welt der kroatischen Küche einzutauchen, ist eines der zahlreichen Food- und Wein-Festivals, die während des ganzen Jahres 2017 stattfinden. Hier ist eine Auswahl der diesjährigen Festival-Höhepunkte:



Schoko- & Wein-Fest in Brtonigla – am 18. und 19. Februar 2017

Während eines ganzen Wochenendes lädt Brtonigla seine Besucher dazu ein, die Geschmackswelten von Schokolade und Wein zu erkunden. Kroatien ist für seine lokalen Weine berühmt und welcher Ort wäre besser dazu geeignet diese zu kosten, als die Herkunftsregion selbst? Verbunden mit köstlichen Spezialitäten wie Käse, Honig und hausgemachtem Brot – ein Hochgenuss. Aber nicht nur Weinliebhaber kommen bei diesem Festival auf ihre Kosten. Schokoladen-Degustationen und Präsentationen innovativer Menüs, die Schokolade und Wein miteinander verbinden, werden von Musik begleitet und erfreuen jeden Besucher. Doch an diesem Wochenende dreht sich nicht alles ausschließlich um Delikatessen. Der siebte Brtonigla Abenteuer Trek, ein Geländeorientierungslauf, zieht mehr als 250 Teilnehmer aus Kroatien, Italien und Slowenien an.



Spargel- & Tintenfischtage in Labin und Rabac – vom 1. bis zum 30. April 2017

Vom 1. bis zum 30. April dreht sich in Labin und Rabac alles um die Königin der istrischen Wälder: den wilden Spargel. Ein Gemüse, welches in der Frühlingsküche unter keinen Umständen fehlen darf. Häufig wird er in der Fitaja, einem klassischen Rühreigericht verwendet, zusammen mit köstlichem Schinken serviert oder auch in Verbindung mit der berühmten Pasta Pljunkanci oder Fuži serviert. Nicht nur traditionelle Gerichte, sondern auch neue Kreationen warten darauf, probiert zu werden. Die istrische Küche ist für den adriatischen Tintenfisch berühmt, welcher während der letzten Wintermonate und der ersten Monate im Frühling an der adriatischen Küste zu finden ist und im berühmten schwarzen Tintenfisch-Risotto, dem Risotto Nero, zur Geltung kommt.





Osterfrühstück im Hafen von Rabac – am 16. April 2017

Jeden April wird ein traditionelles Osterfrühstück im Hafen von Rabac in der Kvarner Bucht veranstaltet. Die beliebte Feriendestination Rabac ist der perfekte Ort für Besucher, da sie eine große Vielfalt an Aktivitäten wie Bootsausflüge, Strandspaziergänge und lange Wandertouren entlang der malerischen Küste bietet. Wer Interesse daran hat, die authentische kroatische Kultur kennenzulernen, sollte das Osterfrühstück nicht verpassen. Das Probieren von einheimischen Spezialitäten, wie dem istrischen Osterbrot und Schinken, während den traditionellen Tanzaufführungen des Kultur und Kunst Vereins, ist ein Fest für alle Sinne.



Dubrovnik FestiWine – vom 17. bis zum 23. April 2017

Kroatien ist für seine Weine weltbekannt. Der ideale Ort, um diese zu kosten, ist das FestiWine Festival in Dubrovnik. Während des Festivals verkosten und entdecken mehrere tausend Weinliebhaber die Welt des Weins direkt von regionalen Winzern, die an diesem Festival ihre wunderbaren Weine präsentieren.



Istrian Lifestyle – vom 16. Juni bis zum 8. September 2017

Jede Region Kroatiens hat ihre eigenen kulinarischen Traditionen und die „Istrian Lifestyle, Handmade und Gourmet Show“ ist die perfekte Gelegenheit, die kulinarischen Köstlichkeiten Istriens kennenzulernen. Besucher haben die Möglichkeit die besten Olivenöle, den berühmten istrischen Pršut oder die Ziegenkäsespezialitäten zu probieren. Für alle Weinliebhaber wird regionaler Wein ausgeschenkt. Regionale Schätze wie handgemachte Naturkosmetik mit Lavendel, liebevoll gearbeiteter traditioneller Schmuck oder einzigartige Souvenirs aus den Keramikmanufakturen in Labin, können als ein schönes Mitbringsel für die Liebsten zu Hause gekauft werden. Die Gastfreundschaft Istriens kann man jeweils freitags von 20 bis 23 Uhr im Hafen von Rabac erleben.



Kuchen wie bei Oma – am 18. März 2017

Von zwanzig Personen, die man fragt, wer den besten Kuchen der Welt macht, werden höchstwahrscheinlich alle die gleiche Antwort geben: meine Oma! Um nun zu entscheiden, welche Großmutter wirklich die beste Bäckerin ist, findet in Donja Stubica jedes Jahr ein Wettbewerb statt, bei dem der beste, nach einem alten traditionellen Rezept zubereitete Kuchen gekürt wird. Der Wettbewerb findet zu Ehren der Zagorjer Küche statt und die Einwohner von Krapina erhalten diese Tradition am Leben. Nicht nur die Küche, sondern auch die lokalen Zutaten aus der Region werden in Ehren gehalten. Als Hommage an die Kultur des Landes und die Heimat der Teilnehmer findet der Wettbewerb jeweils in der Stadt statt, aus welcher der letztjährige Gewinner stammt. Wer Großmutters beste Rezepte selbst zu Hause ausprobieren möchte, hat die Chance das Kochbuch zu erwerben, das jeweils nach dem Wettbewerb veröffentlicht wird.



Zagreb Burger Festival – September 2017

Wer möchte seinen Burger nicht gerne individuell zusammenstellen? Kein Problem – Bei einer Auswahl von Brötchen, Rindfleisch, Speck oder anderen frischen Zutaten ist für jeden das Richtige dabei, um einen feinen Burger nach dem eigenen Geschmack zu belegen. Wer es lieber fleischlos mag, kann sich auf vegetarische und vegane Burgervarianten freuen. Schon zum zweiten Mal bringt das Festival Burgerliebhaber und die Burger-Gastronomen Zagrebs zusammen. Besucher genießen zu ihrem Burger live Musik und kühle Drinks in der entspannten Atmosphäre von Zagreb.







Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Kroatien

An der adriatischen Küste, mitten in Europa, liegt Kroatien – ein Land unglaublicher Vielfalt und reich an kulturellem Erbe. Heutzutage wird die Vergangenheit Kroatiens mit jugendlich dynamischer Energie belebt und ist damit unwiderstehlich für all jene, die sich für die Vielfalt des Landes begeistern. Atemberaubende Naturlandschaften, endlose Küsten, eine abwechslungsreiche Küche, Abenteuer, Sport und Wellness – all dies kann in Kroatien das ganze Jahr über erlebt werden. Das UNESCO Weltkulturerbe, die historische Altstadt von Dubrovnik, erleben oder Inseln im Archipel von Split erkunden, Trüffel in Istrien suchen, Paragliden über den Plitvicer Seen, die versteckten Straßen und Gassen Zagrebs entdecken, Vögel im Naturpark Kopački rit beobachten, die Nacht am Strand von Zrce in Novalja zum Tag machen oder mit der Familie den Tag am Zlatni Rat Strand verbringen – in Kroatien ist ganz sicher für jeden etwas dabei. Mehr Informationen unter: croatia.hr



Dies ist eine Pressemitteilung von

Kroatische Zentrale für Tourismus

PresseKontakt / Agentur:

Für Rückfragen, weitere Informationen und Bildmaterial wenden Sie sich bitte an:

Kroatische Zentrale für Tourismus c/o Grayling Deutschland

Miriam Heimberg, Iryna Scharf und Nadine van Velzen

miriam.heimberg(at)grayling.com, iryna.scharf(at)grayling.com und nadine.vanvelzen(at)grayling.com Tel.: +49 (0)69-96 22 19 -24, -82 und -45



Datum: 30.01.2017 - 10:56

Sprache: Deutsch

News-ID 1449814

Anzahl Zeichen: 6124

Kontakt-Informationen:

Firma: Kroatische Zentrale für Tourismus

Ansprechpartner: Miriam Heimberg

Stadt: Frankfurt

Telefon: 069 96 22 19 24



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 24 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung