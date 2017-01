Smart Home Sonderschau auf der Baumesse Chemnitz

Die Z-Wave Europe GmbH, größter europäischer Distributor für Smart Home Geräte mit Z-Wave Funktechnologie, wird vom 03.-05. Februar auf der Baumesse Chemnitz praktische Lösungen für die intelligente Heimvernetzung vorstellen.

(firmenpresse) - •Z-Wave Europe zeigt Geräte und praktische Anwendungen am eigenen Messestand

•Zentrale Sonderschau „Smart Home zum Anfassen, Ausprobieren und Erleben“

•Fach-Beratung macht Smart Home Markt für Einsteiger verständlich

•Aus der Region, für die Region: Sächsische Anbieter für Heimautomation vereinen Produkte und Dienstleistungen



Hohenstein-Ernstthal, den 30.01.2017 – Die Z-Wave Europe GmbH, größter europäischer Distributor für Smart Home Geräte mit Z-Wave Funktechnologie, wird vom 03.-05. Februar auf der Baumesse Chemnitz praktische Lösungen für die intelligente Heimvernetzung vorstellen.



Im Rahmen der diesjährigen Baumesse Chemnitz wird die Halle 2 zur Smart Home Erlebniswelt. Dafür installiert die planetlan GmbH aus Bochum eine Sonderschau in der Hallenmitte. Unter dem Motto „Smart Home zum Anfassen, Ausprobieren und Erleben“ werden ein Modelhaus im Maßstab 1:6 sowie realistische Anwendungsmöglichkeiten intelligenter Heimvernetzung präsentiert. Alle Besucher, die ein intelligentes Zuhause in Aktion sehen möchten, erleben außerdem, wie ein Haus in mehreren hundert Kilometern Entfernung von der Baumesse aus gesteuert wird.



Dass ein Smart Home keine Spielerei ist, macht vor allem das Thema Sicherheit deutlich. Damit „Langfinger“ erst gar nicht in Versuchung kommen, zeigt die Smart Home Sonderschau mit der „Aktiven Einbruchsprävention“ eine Lösung, die den Einbrecher ganz automatisch noch vor Beginn der Straftat abschrecken kann. Außerdem wird am Stand der Z-Wave Europe GmbH demonstriert, wie Sensoren einerseits helfen können, Energie zu sparen und gleichzeitig das Zuhause überwachen und gegen Einbruch schützen.



Dank moderner und vergleichsweise günstiger Funk-Technologien wird die Heimvernetzung zunehmend auch für Mieter und Besitzer von Bestandsbauten interessant. Die Z-Wave Technologie gilt hier nicht nur als sicherste Funk-Technologie für die Heimautomation sondern bietet auch die größte Vielfalt an Geräten. Dies ist in erster Linie auf die Kompatibilität der Geräte untereinander zurückzuführen. So ist beispielsweise ein 10 Jahre alter Lichtschalter auch heute noch gemeinsam mit Geräten neuerer Generationen verwendbar. Außerdem kann die Z-Wave Technologie von jedem Hersteller genutzt werden, sodass sich ein Portfolio mit verschiedensten Produkten ergibt, welches dem Anwender eine große Auswahl – z.B. an unterschiedlichen Sensoren oder Schaltern – bietet.





Z-Wave Europe zeigt auf der Baumesse Chemnitz Geräte und Anwendungen für die übergreifenden Bereiche Komfort, Energieeinsparung und Sicherheit und wird dabei durch regionale Fach-Installateure und Berater der Marini Entertainment GmbH sowie der ZOP Hausautomation unterstützt.



Außerdem wird es im Vortragsprogramm der Messe einen Beitrag unter dem Titel „Smart Home – Das intelligente Zuhause für jedermann“ geben.





Die Z-Wave Europe GmbH mit Sitz in Hohenstein-Ernstthal begann im Jahr 2008 als Pionier der Branche damit, die ersten Z-Wave-Produkte nach Europa zu importieren. Seitdem entwickelte sich Z-Wave Europe als konstant wachsendes Unternehmen zum führenden Value Added Distributor für auf der Z-Wave Funktechnologie basierende Heimautomations-Technik („Smart Home“). Unter dem Leitmotiv „Wir machen das Leben einfacher“ liefert das Unternehmen Produkte und Dienstleistungen, um Häuser, Wohnungen und Büros in Smart Homes zu verwandeln. Das Unternehmen vertreibt in erster Linie Z-Wave zertifizierte Geräte an Groß- und Zwischenhändler.



Nach einer Studie von Focus und Statista wurde Z-Wave Europe 2016 und 2017 jeweils als „Wachstumschampion“ ausgezeichnet und zählt damit zu den 500 wachstumsstärksten Unternehmen der vergangenen sechs Jahre in Deutschland. Darüber hinaus gehört Z-Wave Europe in der Kategorie „IT-Service“ zu den Besten im Wettbewerb INNOVATIONSPREIS-IT 2016 (www.it-service-bestenliste.de).



In enger Zusammenarbeit mit der Z-Wave Allianz (www.zwavealliance.org) fördert Z-Wave Europe die Verbreitung der Z-Wave Technologie als größtem existierenden Verbund-System für kabellose Heimautomation. Gemeinsam mit Z-Wave.Me, einem Schweizerisch-Deutsch-Russischen Unternehmen entwickelt Z-Wave Europe Software für verschiedene Anwendungen der Technologie. Dies beinhaltet unter anderem auch „Z-Way“, die erste zertifizierte Z-Wave Controller Software.



Z-Wave Europe

Z-Wave Europe GmbH

Antonstraße 3

09337 Hohenstein-Ernstthal

