Seminar: Individuelles Zeitmanagement am 17.02.2017

Zu den guten Vorsätzen zum Jahreswechsel gehören bei vielen Menschen: Weniger Stress und mehr auf sich selbst achten! Aber im Arbeitsalltag ist es gar nicht so einfach Angewohnheiten zu ändern. Schnell hat der Stress einen wieder eingeholt und alles bleibt beim Alten. Dabei sind wir erst in der 5 KW! Kann man dagegen wirklich gar nichts tun?

Oft liegt das Problem im Zeit- und Selbstmanagement. Was bin ich für ein Organisationstyp? Wann gerate ich unter Stress? Welche Techniken können mir helfen? Und wie kann ich die Techniken am besten in die Praxis umsetzen? Wenn jemand diese Fragen beantworten möchte und Tipps für Beruf oder Privatleben sucht, dann kann ein Seminar zum Thema Zeitmanagement helfen.

(firmenpresse) - Die Agentur STEPS Personal- und Organisationsentwicklung aus Stuttgart bietet ein besonderes Zeitmanagement-Seminar. Es werden nicht nur Zeitmanagementtechniken vorgestellt, sondern auch die Persönlichkeiten und individuellen Arbeitsweisen berücksichtigt.



Wann? Freitag 17. Feb. von 9.30 - 16.30 Uhr

Wo? Im Coworking0711, Gutenbergstr. 77a, Stuttgart-West

Wieviel? 280,- € zzgl. MwSt.



Inhaltt:

So unterschiedlich wie die Menschen selbst, ist auch ihre Arbeitsorganisation. Standardisierte Zeitmanagement-techniken helfen somit nur bedingt. Arbeiten Sie eher strukturiert oder "chaotisch"? Für beide Arbeitsweisen gibt es Hilfen und man kann viele Zeitmanagement-techniken daran anpassen. Lernen Sie Ihrem Menschentyp entsprechend sinnvoll zu planen, die richtigen Techniken auszuwählen und Prioritäten zu setzen. Erarbeiten Sie ein individuelles und effektives Zeitmanagement, synchronisieren Sie die ausgewählten Techniken mit Ihrer Persönlichkeit und nutzen Sie Ihre Ressourcen optimal. Das funktioniert besser, als sich mit einem schlechten Gewissen zu plagen oder neidvoll auf den leeren Schreibtisch des Kollegen zu schielen oder sich über sein Durcheinander zu ärgern.



Programm:

Zeitdieben auf der Spur

Selbst-Check: Was bin ich für ein Organisationstyp?

Wertequadrat: Zeitmanagement bei Stress

Aufgaben sortieren und Prioritäten setzen

Zielgerade oder Hamsterrad?

Der rote Faden: die GTD-Methode

Aufräumhilfen

Das höfliche NEIN erlernen

Tipps für den privaten Alltag



Weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter: http://www.steps-stuttgart.de/termine/zeitmanagement-seminar/ oder rufen Sie an: 0711/50 900 53







STEPS Personal- und Organisationsentwicklung ist seit 1997 als Experte für berufliche Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung in Stuttgart tätig. Neben den offenen Seminaren werden auch Inhouse Trainings, Coaching und Beratung angeboten.

Steps Personal- und Organisationsentwicklung

