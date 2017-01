13. CERTQUA-Branchenforum am 30.03.2017 in Bonn

Die Fachkonferenz für das Bildungsmanagement

(firmenpresse) - Der Zertifizierungsspezialist CERTQUA lädt am 30.03.2017 zum 13. CERTQUA-Branchenforum in das Maritim Hotel in Bonn ein. Auf der Fachkonferenz für Fach- und Führungskräfte des Bildungsmanagements dreht sich alles u.a. um Fachkräftegewinnung und -sicherung, den Einkauf von Arbeitsmarktdienstleistungen auf Seiten der Bundesagentur für Arbeit und um Neuigkeiten aus der AZAV-Maßnahmenzulassung. Gemeinsam mit Experten der CERTQUA und anderen Branchenteilnehmern erhalten die Konferenzteilnehmer Tipps und Tricks für ihre tägliche Arbeit.

Dieses Mal wird sich das CERTQUA-Branchenforum in einem neuen Format präsentieren. Nach zwei Vorträgen im Plenum finden zeitgleich drei unterschiedliche Vortragsreihen statt, so dass die Teilnehmer die Themen ganz nach ihrem Interesse auswählen können. Folgende Themen stehen auf dem Programm:

- Perspektiven der Fachkräftesicherung (Dirk Werner, Leiter Kompetenzfeld Berufliche Qualifizierung und Fachkräfte, Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V.)

- Einkauf von Arbeitsmarktdienstleistungen (Claus Birkicht, Senior Experte/ CF4 Einkauf der Bundesagentur für Arbeit)

- Aktuelles aus dem AZAV-Maßnahmenzulassung (Arnd Klink, Abteilungsleiter der AZAV-Maßnahmenzulassung der CERTQUA)

- Digitale Kommunikation und Social Media Marketing 2017: Sichtbar werden trotz Informationsflut (Christian Müller, Kommunikationsberater, Mobile Video Trainer)

- Exkurs: Kompetenzanalyse 2.0 - Online-Assessment-Tests helfen bei der Personalauswahl (Peter Welzen, Geschäftsführer AMN-Systems)

- CERTQUA-Servicecenter 2.0: Moderne und effiziente Beantragung von AZAV-Träger- und Maßnahmenzulassungen (Michael Goldmann und Philipp Hochwald, Conet Solutions GmbH)

Das vollständige Programm sowie Informationen zur Anmeldung stehen auf der Website der CERTQUA zur Verfügung.





Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die CERTQUA (www.certqua.de) ist ein Unternehmen der Spitzenverbände der Deutschen Wirtschaft und des Wuppertaler Kreis e.V. Sie ist eine nach ISO 17021 und 17065 akkreditierte Zertifizierungsorganisation für Bildungs- und Dienstleistungsorganisationen. Darüber hinaus ist die CERTQUA als "Fachkundige Stelle" auf der Basis der Rechtsverordnung AZAV akkreditiert. In diesem Bereich ist sie der größte Akteur. National wie international ist die CERTQUA mit zahlreichen Experten in den Kompetenzbereichen Qualitätsmanagement und Zertifizierung tätig. Unternehmen, Bildungsorganisationen, Schulen, Hochschulen, Ministerien und andere Institutionen und Körperschaften des öffentlichen Rechts werden mit höchstem Engagement betreut.

