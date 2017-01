Pressemitteilung: Tierärzte-Portal Vets online ist neuer Sponsor des bvvd e.V.

Vets online und bvvd planen Online-Forum auf www.vets-online.de für 8.000 Mitglieder

(firmenpresse) - Köln. Vets online, das exklusive, kostenlose Online-Portal für Tierärzte und Tiermedizin-

Studenten, ist neuer Sponsor des Bundesverbandes der Veterinärmedizinstudierenden in

Deutschland e.V. (bvvd). Die beiden Parteien planen umfangreiche gemeinsame Aktivitäten.

Auftakt der Zusammenarbeit ist die Implementierung eines bvvd-Forums im Community-

Bereich von vets-online.de, in dem sich die rund 8.000 Mitglieder des Bundesverbandes

untereinander austauschen können. Dr. med. Martin Waitz, Gründer von Vets online, erhofft

sich hiervon einen großen Zuwachs an registrierten Tiermedizinern und eine rege Aktivität auf

der im September 2016 gelaunchten Fachkreise-Website, die bereits jetzt rund 1.600

angemeldete Tierärzte und Studenten zählt. „Es ist uns wichtig zu wissen, was die Tiermediziner

beschäftigt, welche Informationen und welchen Service sie benötigen. Vets online lebt von

diesem direkten Feedback – die enge Zusammenarbeit mit dem bvvd ist für Vets online eine

große Bereicherung, da wir das Portal auf diese Weise kontinuierlich an die Bedürfnisse

anpassen können“, so Waitz.

Der amtierende Präsdient Florian Diel zeigt sich begeistert von

den Inhalten von Vets online „Vets-online gibt mir das Gefühl,

bereits im Studium in der Tiermedizin zu Hause zu sein. Das

motiviert mich und macht mir Lust auf mehr".

Der Bundesverband der Veterinärmedizinstudierenden in Deutschland e.V. (bvvd) ist als

eingetragener, gemeinnütziger, demokratischer Verband seit Ende 2010 die zentrale

Anlaufstelle für Veterinärmedizinstudierende in Deutschland. Zusätzlich arbeitet er mit den

Fakultäten in Österreich und der Schweiz zusammen. Der bvvd hat sich als

Interessenvertretung aller Veterinärmedizinstudierenden in Deutschland zum Ziel gesetzt, die

Studienbedingungen, sowie die praktische Ausbildung zu verbessern. Alle

Veterinärmedizinstudierenden in Deutschland sind mit Immatrikulation automatisch



Mitglieder.

Vets online ist ein exklusives, kostenloses Online-Portal für Tierärzte und Tiermedizin-Studenten.

Nur approbierte und immatrikulierte Tiermediziner können die geschützte Plattform vetsonline.

de nutzen. Hierzu sind eine einfache Registrierung und der Nachweis der Approbation

bzw. Immatrikulation nötig. Herzstück von Vets online ist die Community, in der sich Tierärzte

und Tiermedizin-Studenten mit ihren Kollegen und Kommilitonen austauschen können. Wer

zum Beispiel bei einem komplizierten Fall aus der Kleintier- oder Nutztier-Praxis kollegialen Rat

benötigt, kann im Forum – auf Wunsch völlig anonym und unerkannt mit seinem

selbstgewählten Benutzernamen – seine Frage stellen. Auch Fragen zur Praxisgründung und

Praxisführung, Gebührenordnung für Tierärzte und zu anderen berufspolitischen Themen

lassen sich bei Vets online mit Kollegen klären. Tiermedizin-Studenten diskutieren im Forum

über die tierärztliche Aus- und Weiterbildung und ihre Erfahrungen mit Prüfungen und Unis.

Aktuelle Themen und News rund um Kleintiere, Pferde, Nutztiere, Politik & Praxis und das

Studium werden in Artikeln redaktionell aufbereitet und kostenlos zur Verfügung gestellt. Eine

Jobbörse für Tierärzte, ein Veranstaltungskalender für Seminare und Kongresse sowie hilfreiche

Literaturtipps runden das Angebot von Vets online ab. Unternehmen aus der Industrie und

Wirtschaft haben die Möglichkeit, den approbierten Tierärzten Informationen sowie

Servicematerial – hochwertig aufbereitet – auf Vets online bereitzustellen.



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über uns:

vetproduction ist Online-Spezialist im Bereich Tiermedizin und Tiergesundheit und einer der

führenden Anbieter für tiermedizinische Inhalte im deutschsprachigen Raum. Wir verfügen

über langjährige Erfahrung in den Bereichen Online Marketing, Content Marketing und Digital

Marketing. Unser Plus: Unsere Redakteure sind Experten in der Erstellung hochwertiger

tiermedizinischer Inhalte, übernehmen Projektsteuerung und Abstimmungsprozesse und

unterstützen Marketing-Agenturen und Pharmaunternehmen in der Umsetzung ihrer

Marketing-Strategie. Wir beraten Unternehmen in digitalen Strategien und betreiben selbst

reichweitenstarke Websites wie das Tier-Gesundheitsportal www.tiermedizinportal.de und die

Tierärzte-Plattform www.vets-online.de. Mehr Informationen unter: www.vetproduction.de.



Dies ist eine Pressemitteilung von

vetproduction GmbH

