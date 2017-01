Joint Venture aus RESIDIA Gruppe und Munich Hotel Projekt GmbH kauft das Fashion Atrium in München

Käufer wollen Objekt weiterentwickeln / Weitere Ankäufe im Raum München geplant

(firmenpresse) - München (30. Januar 2017). Das Fashion Atrium in München hat einen neuen Eigentümer: Ein Joint Venture aus der RESIDIA Gruppe und der Munich Hotel Projekt GmbH hat die Gewerbeimmobilie im Münchner Norden erworben. Das Objekt in der Ingolstädter Straße 44 umfasst rund 8.700 Quadratmeter vermietbare Fläche und liegt entlang des Frankfurter Rings in unmittelbarer Nähe der BMW Group und des Euro-Industrieparks.



Es handelt sich um einen gewachsenen Standort mit weiterem Potenzial. Aktuell sind knapp 50 Unternehmen vorrangig aus dem Bereich der Mode- und Textilwirtschaft eingemietet. „Wir planen, die Immobile weiterzuentwickeln“, sagt Werner Mürz, Geschäftsführer der RESIDIA Gruppe. Zudem kündigt das Unternehmen an, weitere Objekte im Raum München anzukaufen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Käufer wurde beim Ankauf von der Kanzlei Zirngibl juristisch beraten.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.residia.net



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Als renommierter Investor, Vermögensverwalter und Projektentwickler erwirbt und entwickelt die RESIDIA Gruppe Gewerbe, Einzelhandels- und Wohnimmobilien für den Eigenbestand sowie für Investoren. Die RESIDIA Gruppe bietet umfassende Erfahrung bei der Konzeption, Baurechtschaffung, Vermarktung sowie Realisierung von Sachwertinvestitionen. Um den Immobilienbestand zu erweitern, sucht die RESIDIA Gruppe weitere Bestandsimmobilien und Grundstücke mit Entwicklungspotenzial.



Die Munich Hotel Projekt GmbH ist ein Projektentwickler. Unternehmensziel ist die Entwicklung, Bebauung sowie Verpachtung von Grundstücken für den Hotelbetrieb. Die Geschäftsführung verfügt über langjährige Erfahrung sowie ausgewiesene Expertise im Bereich von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Die Munich Hotel Projekt GmbH ist ein Unternehmen der Lambert Unternehmensgruppe, Regensburg.





Dies ist eine Pressemitteilung von

scrivo PublicRelations

Leseranfragen:

Sylvia Kowalewski

Residia Asset Management AG

Südliche Münchner Straße 24 a

82031 Grünwald



Telefon +49 89 9240 9850

Fax +49 89 9240 9851

E-Mail sylvia.kowalewski(at)residia.net



PresseKontakt / Agentur:

scrivo PublicRelations GbR

Ansprechpartner: Kai Oppel

Elvirastraße 4, Rgb.

D-80636 München



Telefon +49 89 45 23 508 11

Fax +49 89 45 23 508 20

Mobil +49 178 61 50 154

E-mail Kai.Oppel(at)scrivo-pr.de



Datum: 30.01.2017 - 11:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1449872

Anzahl Zeichen: 991

Kontakt-Informationen:

Firma: scrivo PublicRelations

Ansprechpartner: Kai Oppel

Stadt: München

Telefon: 089/452350811



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 30.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 84 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung