Der Weg zu meinem verfickten Seelenfrieden

Slampoet Laander Karuso öffnet uns sein literarisches Tagebuch.

Laander Karuso: "Der Weg zu meinem verfickten Seelenfrieden"

(firmenpresse) - Laander Karuso, Sänger, Musiker und Slampoet aus Magdeburg veröffentlicht in der Edition MundWerk des Periplaneta Verlag Berlin „Der Weg zu meinem verfickten Seelenfrieden“. Seine chronologisch und inhaltlich aufeinander aufbauenden Bühnentexte lesen sich wie das Tagebuch eines passionierten Hobbyzynikers. Mit Witz, Wut, Anspruch und Selbstironie erzählt er in kurzen, satirischen Texten aus seinem Leben, schreibt übers Fernsehen, Katzen, die Liebe oder „mutierte Monster-Alien-Roboter-Zombie-Arschlöcher vom Mars“.

Das Buch erscheint als 146-seitige Klappenbroschur zusammen mit einer Audio-CD, die der Autor im Studio von frogrocks records eingesprochen hat. Des Weiteren sind die Texte als eBook erhältlich und die 13 Audio-Tracks als Download.



Klappentext:

Laander Karuso ist die perfekte Mischung aus Rebell und Kunstfigur. Sein „Tagebuch“ könnte keinen besseren Protagonisten haben, als ihn selbst, denn er ist zwar Zyniker aus Leidenschaft, aber er hat für die böse Welt da draußen ein viel zu großes Herz. Ja, eigentlich ist er nur ein hoffnungsloser Romantiker, den keiner versteht. Seine Kreativität entspringt einer wirklich ausgeprägten und gepflegten Hassliebe zur mitteldeutschen Provinz. Sie ist das Erdreich für seine Wurzeln und der Stoff, aus dem seine Lieder und Texte sind. „Der Weg zu meinem verfickten Seelenfrieden” ist eine Bühnentextsammlung, in der jeder sein Fett wegbekommt: die Stadt Stendal, diverse andere Häuseransammlungen, die Katze seines Mitbewohners, die oberflächliche Mitmenschheit und vor allem Karuso selbst.



Stimmen:

– „Laander Karuso ist eine kleine, sprießende Naturgewalt im Körper eines Intellektuellen und ich freue mich mit ihm auf der Bühne stehen zu dürfen und gebe für dieses Buch eine absolute Kaufempfehlung ab. Kauft das jetzt. Unbedingt.” Tobias Glufke

– „Endlich mal ein Frühaufsteher, der schreiben kann. Dieses Buch ist sowohl Kriegserklärung als auch Weltfrieden und sorgt für Ambivalenz im Billyregal. Solange Männer wie Laander Karuso noch Tinte im Füller haben, sollten wir ihre Bücher kaufen.“ Mike Altmann





Autor:

Laander Karuso (*1986) ist ein Schreiber, Musiker und Slam-Poet aus Magdeburg und Mitglied der Lesebühne Club der Zotendichter. Er hat auch eine ordentliche Künstler-Vita, die sowohl Schulabbruch und Gelegenheitsjobs als auch zahlreiche Bandprojekte beinhaltet. Laander Karuso ist Poetry Slam Stadtmeister von Magdeburg (2015), Sachsen-Anhalt Vizemeister im Poetry Slam (2014) und gewann 2014 die Sachsen-Anhaltiner Landesmeisterschaft im Song Slam. Beim Label frogrocks records erschien 2016 sein Debütalbum „Coме оn, кошка!“. Als Singer-Songwriter zählt er zu den wenigen wirklich außergewöhnlichen, unter die Haut gehenden Stimmen, die sowohl Wohnzimmer als auch Stadien rocken können.

laanderkaruso.wordpress.com



Werk:

LAANDER KARUSO: „Der Weg zu meinem verfickten Seelenfrieden“

Dez 2016, Periplaneta Berlin, Edition MundWerk

Genre: Erzählende Literatur / Kurzgeschichten / Bühnenliteratur

1. Print: Buch & CD, Klappenbroschur 146 S./66 min., 19 x 13,5 cm

ISBN: 978-3-95996-017-5, LC 20777, GLP: 14,90 € (D)

2. Digital: eBook; ISBN: 978-3-95996-027-4, GLP: 7,99 € (D); erhältlich als epub und als Kindle bei Amazon

3. Digital: Audio-Tracks; Download erhältlich bei iTunes, Amazon & Co.

Periplaneta ist ein unabhängiger Berliner Verlag, der im Oktober 2007 gegründet wurde. Die verlegten Titel werden in gedruckter Form, als eBooks oder als Hörbücher veröffentlicht. Das inhaltliche Spektrum umfasst Gegenwartsromane, NonFiction, Krimi, Thriller, Fantasy, Lesebühnen- und Szene-Literatur in entsprechenden Editionen.

Die Periplaneta Mediengruppe unterhält zudem ein eigenes Studio für Hörbuchproduktionen, PoetryClips, Podcasts und Videos. Außerdem gehört zu Periplaneta ein Musiklabel, unter dem auch Musikalben produziert werden. Das verlagseigene Literaturcafé in Berlin / Prenzlauer Berg ist Verlagssitz, Kneipe, Bühne und Kreativzentrum und hat Mo- Sa 11-23 Uhr geöffnet.

