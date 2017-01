HDT garantiert Fortführung der technischen Veranstaltungen bei OTTI e. V.

(firmenpresse) - Regensburg/Essen, 24.01.2017 – Die seit vielen Jahren erfolgreich durchgeführten Veranstaltungen zu technischen Spezialthemen aus den Bereichen Elektrotechnik, Elektronik, Oberflächentechnik und Werkstoffe, sowie Fügetechnik werden trotz der vorläufigen Insolvenz des Ostbayerischen Technologie Transfer Instituts e.V. (OTTI), wie geplant stattfinden.

Als Sponsor dafür konnte mit dem HDT – Haus der Technik e.V. die älteste private Institution Deutschlands auf dem Gebiet der technischen Qualifizierung und Innovationsbegleitung gefunden werden. Mit dem HDT besteht bereits eine Werbepartnerschaft für ausgewählte Veranstaltungen sowie eine langjährige, fachliche Kooperation.



Prof. Dr. Werner Klaffke, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des HDT e.V.:

„Angesichts der außerordentlichen Qualität und der breiten Resonanz der technischen Veranstaltungen, die sich OTTI in den vergangenen Jahrzehnten erarbeitet hat, wollen wir sicherstellen, dass wertvolles Know-how und bestehende Branchennetzwerke erhalten bleiben. Das liegt nicht nur nahe, sondern ist auch eindeutig im Sinne unseres Gründungsgedankens.



„Ich bin sehr froh über diese Lösung – so können wir mit einem eingespielten Team für unsere vielen, seit Jahren treuen Kunden die Veranstaltungen in gewohnt hoher Qualität präsentieren. Ich halte es für sehr wichtig, die Plattform für einen neutralen und tiefgreifenden fachlichen und technischen Austausch aufrecht zu erhalten. Gerade der enge Austausch zwischen Industrie und Forschung hilft allen Beteiligten der Wertschöpfungskette – unabhängig der betreffenden Branchen und Technologien“, so Dr. Thomas Luck, Institutsleiter des OTTI e. V.



Aktuelle Seminare in der Photovoltaik in Kooperation mit dem Ostbayerischen Technologie-Transfer-Institut e.V. (OTTI) sind folgende:



Batteriespeicher und ihre Anwendung erlernen Interessenten im Seminar „Stationäre Energiespeicher und deren Netzintegration“ am 20.-21-02.2017 in Regensburg. Der Referent Herr Dr. Holger Hesse wird in diesem Seminar auf folgende Punkte eingehen: Überblick zu den konkurrierenden Technologien der stationären Energiespeicherung, Aufgaben von Speichern in Stromnetzen, Grundlegenden Funktionsweisen von (Lithium-Ionen) Batterie-Speichern und deren Baugruppen mit ihren Funktionen, Steuerung und Regelung von Speichersystemen: Energiemanagement und Betriebsstrategie eines Speichersystems, „Heimspeicher“ und „Regelleistungsspeicher“: technische Details, regulatorische Rahmenbedingungen, Ortsnetzspeicher als praktisches Beispiel, Technologie- und Kostentrends der Energiespeicherung.





Im Seminar „Brandschutz und Wartung von Photovoltaikanlagen“ am 07.03.2017 in Bad Staffelstein erlernen die Teilnehmer Vermeidung von Bränden und Umgang mit diesen und bekommen Wissen über Erkennungs- und Vermeidungsmöglichkeiten vermittelt, damit diese dann in der Praxis angewendet werden können. Es werden die neuesten Entwicklungen und Ergebnisse aber auch Limitierungen von Mess- und Diagnosemethoden vorgestellt.



In die Weiterbildung „9. Forum für bauwerkintegrierte Photovoltaik“ am 07.03.2017 in Bad Staffelstein sind Kommunen, Stadtwerke, Baubehörden und Stadtplaner, Forschungsinstitute, Studierende, Hersteller von Fassaden- und Dachelementen, Glasbau, Hersteller von PV-Komponenten und -Systemen, Architekten und Planer, Ingenieurbüros und Energieberater eingeladen. Die Integration von Photovoltaik in Architektur und bauliche Infrastruktur wird seit Jahrzehnten erfolgreich realisiert. Bezogen auf die Marktrelevanz spielt dieser Bereich der solaren Stromproduktion jedoch eine sehr untergeordnete Rolle. Des Weiteren fehlt es an Informationen und geeigneten Produkten. Trotzdem ist die Tendenz erkennbar, dass sich der weitere Ausbau der Photovoltaik stärker als bislang an den gestalterischen und konstruktiven Potenzialen der Gebäudeintegration orientiert.





Nähere Informationen finden Interessierte beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch), Fax 030/39493437 oder direkt unter:





http://www.hdt-essen.de/W-H110-03-195-7

http://www.hdt-essen.de/W-H110-03-196-7

http://www.hdt-essen.de/W-H110-02-123-7



Das Haus der Technik (HDT) versteht sich als Plattform für Wissenstransfer und Weiterbildung auf höchstem Niveau. Mit weit über 80 Jahren Erfahrung als unabhängiges Weiterbildungsinstitut für Fach- und Führungskräfte, stellt es sich als eine der führenden deutschlandweiten Plattformen für innovationsbegleitenden Wissens- und Know-how Transfer in Form von fachspezifischen Seminaren, Symposien und Inhouse Workshops dar.

Der Grundgedanke seiner Gründerväter ist dabei in seiner modernen Variante immer noch präsent: Unternehmen im Wettbewerb durch Dienstleistung rund um den wissensbasierten Arbeitsplatz zu unterstützen.

Das HDT verbindet Wissenschaft und Forschung mit der Wirtschaft. Als Kooperationspartner der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen sowie der Universitäten Bonn, Braunschweig, Duisburg-Essen und Münster, pflegt das HDT engen Kontakt zu Unternehmen und Forschungseinrichtungen und präsentiert sich somit als Forum für Austausch von Wissen und Erfahrung.



Kontakt-Informationen:

Firma: Haus der Technik e.V. / Niederlassung Berlin

Ansprechpartner: Heike Cramer-Jekosch

Stadt: Berlin

Telefon: 03039493411



Kommentare zur Pressemitteilung