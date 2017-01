Kooperation schafft Innovation

Fieger Lamellenfenster und WindowMaster gehen gemeinsame Wege

Fieger und WindowMaster bieten Komplettlsungen zur Belichtung und Belftung von Arbeitssttten.

(firmenpresse) - Aus einer Kooperationsidee wird jetzt eine konkrete Zusammenarbeit: Die Fieger Lamellenfenster GmbH aus Birkenau und die WindowMaster GmbH aus Hamburg ziehen an einem Strang. Ziel ist es, gemeinsam neue intelligente Lsungen fr natrliche Lftungssysteme in Produktionssttten zu entwickeln und diese als Gesamtlsung anzubieten. Dabei ergnzen sich die Produkte und Fachkenntnisse beider Firmen in besonderer Weise.

In Werksttten und Produktionshallen sind Arbeitnehmer hufig Belastungen ausgesetzt, die sich negativ auf das gesundheitliche Befinden und die Leistungsfhigkeit auswirken knnen: Hitze und Klte, Emissionen von Maschinen und Anlagen, Arbeitsstoffen, Bauprodukten sowie Einrichtungsgegenstnden oder Personen beeintrchtigen das Raumklima. Hier wird der Arbeitgeber in die Verantwortung gezogen - Er muss dafr sorgen, dass in Arbeitsrumen ausreichend gesundheitlich zutrgliche Atemluft vorhanden ist und die Raumtemperatur stets behaglich ist. Dies ist auch so vom Gesetzgeber in der Arbeitsstttenverordnung (ArbStttV) festgeschrieben. Vorgaben und Vorschlge zur Umsetzung dieser Verordnung finden sich in den Technischen Regeln fr Arbeitssttten (ASR), ehemals Arbeitsstttenrichtlinie. Darin werden unter anderem die relevanten Parameter Lftung, Raumtemperatur, Beleuchtung und Fenster behandelt.

Gebndeltes Know-How

Um der Raumluftproblematik in Arbeitssttten Rechnung zu tragen, haben sich die Fieger Lamellenfenster GmbH und die WindowMaster GmbH im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zusammengeschlossen. Dabei bringen beide Unternehmen ihr Know-How ein: Die Fieger Lamellenfenster GmbH ist auf die Herstellung von hochwertigen Lamellenfenstern spezialisiert. Diese eignen sich besonders fr den Einbau in Produktionssttten: Zum einen, weil sie im geffneten Zustand kaum Flche in Anspruch und dadurch keine Arbeiten behindern. Zum anderen bieten sie dank der ausgeklgelten Mechanik schnell groe Lftungsffnungen. Die WindowMaster GmbH bietet neben RWA-Lsungen und Fensterantrieben, komplette Lsungen zur kontrolliert geregelten natrlichen Lftung und Hybrid-Lftung. Hierzu gehren beispielsweise intelligente Steuerungen oder Sensoren. Darber hinaus verfgt das Unternehmen ber spezielle Tools zur Simulation von Lftungsanlagen in Gebuden und kann so in der Beratung und Projektierung untersttzen.

Produkte und Technik vereinen

Wie wird die Kooperation konkret in der Praxis umgesetzt? Die intelligenten Steuerungen und Sensoren von WindowMaster komplettieren das Produktangebot von Fieger - Die Lamellenfenster werden mit den intelligenten Steuerungsanlagen kombiniert und technisch verknpft. In Verbindung mit diversen Sensoren lsst sich die Belftung vollstndig automatisieren. Die sensible Technik misst Luftfeuchte, Temperatur, CO2-Gehalt. Zudem erfasst sie Wind und Regen und gibt die Werte als ffnungs- und Schliebefehle an die Fensterantriebe - beziehungsweise Lftungslamellen - weiter. Unabhngig davon hat der Raumnutzer jederzeit die Mglichkeit, seine ffnungs- und Schliebefehle selbst an das System weiterzuleiten. Die Automatisierung ermglicht eine bedarfsgerechte Frischluftzufuhr - auf Grundlage von optimalen Vorgaben. So kann die Qualitt der Raumluft kontinuierlich hochgehalten und Gefhrdungen fr Arbeitnehmer zuverlssig ausgeschlossen werden.

Betriebe profitieren mehrfach

Das wertvollste Gut eines Unternehmens sind seine Mitarbeiter. Daher sollte deren Gesundheit und Arbeitszufriedenheit stets im Fokus stehen. Mit der Gesamtlsung von Fieger und WindowMaster sorgen Arbeitgeber fr ein gesundes Raumklima in ihrer Produktionssttte. Davon profitieren Arbeitgeber und -nehmer gleichermaen: Denn ausreichend gesundheitlich zutrgliche Atemluft in den Arbeitsrumen senkt krankheitsbedingte Ausflle und steigert die Leistungsfhigkeit der Mitarbeiter. Die Wahrscheinlichkeit fr psychische oder physische Probleme durch zu dunkle oder emissionsbelastete Arbeitsrume nimmt ab - ebenso die Fehlerquoten. "Eine gute Belftung spiegelt sich auch in einer hheren Produktivitt und Arbeitsqualitt wider. Mit einer intelligenten Lsung von Fieger und WindowMaster haben Arbeitgeber die Mglichkeit, die Belftung ihrer Betriebe technisch und optisch auf den neuesten Stand zu bringen", erklrt Michael Fieger, Prokurist der Fieger Lamellenfenster GmbH.





Das inhabergefhrte Unternehmen Fieger aus dem hessischen Birkenau ist ein weltweit agierender Hersteller von Lamellenfenstern. Das Produkt- und Leistungsportfolio umfasst neben dem klassischen Lamellenfenster auch Sonderlsungen und neuartige Elemente mit Lamellentechnik. Unter anderem sorgt eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung dafr, dass regelmig auch kreative Individualanfertigungen und anspruchsvolle Sonderbauten kompetent und zuverlssig umgesetzt werden. Wirtschaftlichkeit, sthetik und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Kunden stehen dabei im Vordergrund. Referenzobjekte in der ganzen Welt sind Beleg der Innovationskraft des Mittelstndlers aus dem Odenwald.

Fieger Lamellenfenster GmbH

