HDT - Seminar am 28.-29.03.2017 in Berlin zur Schwingungsanalyse in Wellensträngen

Schwingungen an Kurbelwellen und Rotoren sowie Kreiselwirkung, elastische Lager und Zahnradgetriebe

(firmenpresse) - In dieser Weiterbildung liegt der Schwerpunkt in der Theorie und der Berechnung von Schwingungen an Wellensträngen. In dem Seminar Schwingungsanalyse in Wellensträngen, welches am 28.-29.03.2017 in Berlin statt findet, werden auch Themen wie Torsionsschwingungen und Biegeschwingungen ausführlich behandelt. Dabei wird der Einfluss von Getrieben und Kurbelwellen auf die Torsionsschwingungen und der Lavallrotor in starren und elastischen Lagern diskutiert. Nach dieser Weiterbildung sind die Teilnehmer in der Lage die Zusammenhänge für Schwingungen an Wellensträngen zu verstehen. Die Anwesenden können danach eigenständig Analysen an Modellen durchführen. Das Erlernte kann dann in Betrieb zur Berechnung und Beseitigung von Störungen, die in Zusammenhang mit Schwingungen entstehen, umgesetzt werden.

Der Referent Prof. Dr. –Ing. Herrmann Freund wird in diesem zweitägigen Seminar Themen wie Berechnung von Torsionsschwingungen, Einfluss von Zahnradgetrieben, Behandlung von Kurbelwellen, Biegeschwingungen von Rotoren, Einfluss der Kreiselwirkung, Einfluss von elastischen Lagern behandeln.

Eingeladen sind alle Interessenten und Fachkräfte sowie Entwicklungsingenieure in Forschung, Berechnung und Konstruktion aus dem Bereich Maschinenbau, Fahrzeugtechnik und Luftfahrttechnik sowie Instandhaltung, Anlagenüberwachung und Kontrolle an dieser Weiterbildung teilzunehmen.







Nähere Informationen zu der Weiterbildung finden Interessierte beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch), Fax 030/39493437 oder direkt unter:



http://www.hdt-essen.de/W-H110-03-182-7





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hdt-essen.de/W-H110-03-182-7



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Haus der Technik (HDT) versteht sich als Plattform für Wissenstransfer und Weiterbildung auf höchstem Niveau. Mit weit über 80 Jahren Erfahrung als unabhängiges Weiterbildungsinstitut für Fach- und Führungskräfte, stellt es sich als eine der führenden deutschlandweiten Plattformen für innovationsbegleitenden Wissens- und Know-how Transfer in Form von fachspezifischen Seminaren, Symposien und Inhouse Workshops dar.

Der Grundgedanke seiner Gründerväter ist dabei in seiner modernen Variante immer noch präsent: Unternehmen im Wettbewerb durch Dienstleistung rund um den wissensbasierten Arbeitsplatz zu unterstützen.

Das HDT verbindet Wissenschaft und Forschung mit der Wirtschaft. Als Kooperationspartner der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen sowie der Universitäten Bonn, Braunschweig, Duisburg-Essen und Münster, pflegt das HDT engen Kontakt zu Unternehmen und Forschungseinrichtungen und präsentiert sich somit als Forum für Austausch von Wissen und Erfahrung.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Haus der Technik e.V. / Niederlassung Berlin

Leseranfragen:

Haus der Technik e.V. / Niederlassung Berlin

Karl - Liebknecht - Str. 29

10178 Berlin, Mitte



Niederlassungsleiterin

Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch

h.cramer-jekosch(at)hdt.de

Tel.: 030 39493411

Fax: 030 39493437



PresseKontakt / Agentur:

Haus der Technik e.V. / Niederlassung Berlin

Karl - Liebknecht - Str. 29

10178 Berlin, Mitte



Niederlassungsleiterin

Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch

h.cramer-jekosch(at)hdt.de

Tel.: 030 39493411

Fax: 030 39493437



Datum: 30.01.2017 - 12:07

Sprache: Deutsch

News-ID 1449892

Anzahl Zeichen: 1772

Kontakt-Informationen:

Firma: Haus der Technik e.V. / Niederlassung Berlin

Ansprechpartner: Heike Cramer-Jekosch

Stadt: Berlin

Telefon: 03039493411



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 56 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung