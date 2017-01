Südkärntner Seen-Fitness

Kostenloses Aktiv- und Sportprogramm von 8. Mai - 22. September 2017 rund um den Klopeiner See in Kärnten

SUP Trockenkurs am Klopeiner See

(firmenpresse) - Das in Österreich einzigartige und kostenlose Angebot reicht von Radfahren, Wandern, Tauchen, Stand-up-Paddling bis zum Schwimmen, Schnorcheln und zum MTB-Technik-Kurs für Fortgeschrittene. Alle Betreuer sind qualifizierte und geprüfte Sport-Guides.Wie z.B. der Fahrrad-Experte Charly Falke, 42, an der Bundessport-Akademie in Graz zum "MTB-Instruktor" ausgebildet. Er organisiert immer am Freitag ein Gästerennen auf den Kitzelberg (nur 200 m Höhenunterschied). Oder Sepp Wutte mit seiner Sportschule im Strandbad Unterburg, u.a. zuständig für SUP (siehe Foto). Sportgerät kann gegen kleine Gebühr gemietet werden, eine Anmeldung ist erst ab 6 Personen erforderlich. Teilnahme ab 12 Jahre. Die (meisten) Programme starten Mo-Fr um 10h beim Tourismusverband.

Info: Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten, Schulstraße 10, 9122 St. Kanzian, Österreich. Tel. +43(0)4239-2222, info(at)klopeinersee.at, www.klopeinersee.at





