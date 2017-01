SHS VIVEON von Microsoft als innovativster neuer Dynamics Partner 2016 ausgezeichnet

(firmenpresse) - München, 30.01.2017 - SHS VIVEON, Lösungsanbieter für ganzheitliches Customer Management, hat von Microsoft im Rahmen des Dynamics 365 Partnertags 2016 die Auszeichnung "Innovativster New Dynamics 365 Partner" erhalten. Ausschlaggebend für diese Auszeichnung seien insbesondere die gute fachliche Ansprache von Zielkunden, die innovativen Marketingleistungen bei gemeinsamen Events sowie die professionelle Zusammenarbeit bei Sales-Terminen gewesen.

Lutz Jannausch, Leiter Microsoft Dynamics Partner Development, sagt: "Wir freuen uns, die SHS VIVEON AG als den innovativsten Neu-Partner im Jahre 2016 auszeichnen zu dürfen. SHS VIVEON schlug mit den durchgeführten Kundenveranstaltungen zur digitalen Transformation im Vertrieb und der damit verbundenen Präsentation der Dynamics Lösungen einen neuen, kreativen Weg ein. Auch in der konsequenten Umsetzung des generierten Kundeninteresses in erfolgreiche Dynamics-Projekte war SHS VIVEON in 2016 führend. Damit ist die Grundlage gelegt, dass die SHS VIVEON AG ein führender Partner im Dynamics Partner-Eco-System wird."

Stefan Gilmozzi, Vorstandsvorsitzender von SHS VIVEON, kommentiert: "Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung und freuen uns über die gute Zusammenarbeit mit Microsoft. Die Partnerschaft im Bereich Microsoft Dynamics CRM hat für unser Unternehmen einen hohen strategischen Stellenwert. Umso mehr freut es uns, dass diese Zusammenarbeit erst jüngst erfolgreich war und wir einen großen deutschen Leasinganbieter als gemeinsamen Kunden gewinnen konnten."





Die SHS VIVEON AG ist ein international agierender Business- und IT-Lösungsanbieter für Customer Management Lösungen. Das Unternehmen bietet marktführende Expertise im Customer Value und Customer Risk Management. Weitere Kernkompetenzen umfassen: Customer Analytics, Big Data sowie Business Intelligence und Data Warehousing.

Die SHS VIVEON AG, mit Sitz in München, ist am M:access der Börse München notiert und mit drei Tochtergesellschaften an sechs Standorten in drei europäischen Ländern präsent. Mit circa 220 Mitarbeitern und mehr als 200 Kunden in 15 Ländern gehört SHS VIVEON zu Europas führenden Anbietern im Customer Management.

SHS VIVEON zählt namhafte Unternehmen aus Finanzdienstleistung, Industrie, Handel und Telekommunikation zu seinen Kunden, darunter A1 Telekom, BayWa, BMW Financial Services, BP, Deutsche Telekom, HUK Coburg, Ingram Micro, Kabel Deutschland, RaabKarcher, Telefonica Deutschland, Shell, SüdLeasing und Vodafone.



