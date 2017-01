Tennisurlaub auf Mallorca mit urlaubsworld.de

Mallorca ist der beliebteste Urlaubsort der Deutschen. Gutes Wetter, schöne Strände, Partymöglichkeiten und Tennis. Wir zeigen Ihnen wo und wie Sie auf Mallorca Tennisurlaub genießen können.

(firmenpresse) - Die spanische Baleareninsel Mallorca ist im Grunde das ganze Jahr über einfach perfekt für einen Tennisurlaub. Viele Sportler suchen sich diese schöne Insel aus, um einen aktiven Urlaub zu verbringen. Neben Wassersport und Golf ist Tennis eine der beliebtesten Sportarten auf Mallorca. Im Sommer liegen die Durchschnittstemperaturen bei angenehm warmen 25° Celsius und selbst in den kühleren Wintermonaten sinken die Temperaturen so gut wie nie unter die 10° Grad Marke. Daher sind die Bedingungen für Tennis und Sport im Allgemeinen ganzjährig ideal.



Viele der schönsten Hotels verfügen über Tennisplätze mit guter Ausstattung. Zwischen der Entspannung am Pool und den Leckereien am köstlichem Abendbuffet lockt der Tennisplatz für die aktive Freizeitgestaltung. Viele der schönen Tennishotels auf Mallorca bieten verschiedene Services für Tennisfreunde wie zum Beispiel die Vermittlung von Trainern für Anfänger wie auch Fortgeschrittene oder auch die Vermittlung von Spielpartnern. Schließlich findet man während des Tennisurlaubs auf Mallorca viele Gleichgesinnte, die den königlichen Sport ebenso sehr lieben und die Begeisterung für Tennis teilen.



Die Insel Mallorca ist sehr vielseitig. An den unterschiedlichen Küsten gibt es Hotels in allen Preisklassen und viele von ihnen bieten Tennisplätze an. Egal ob es die Strände im Norden und Nordosten der Insel sind oder die berühmten Strände des südlichen Teils der Insel - Tennis ist überall ein beliebter Sport und die Bedingungen sind nicht nur klimatisch ideal. Der Norden der Insel ist etwas ruhiger, der Süden besticht durch ein reges Nachtleben und internationale Gäste aller Altersklassen. Tennishotels gibt es jedoch überall auf der schönen Baleareninsel.



