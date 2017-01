KiGa-Bausteine.de - Portal für den Kindergarten von heute ist online

Materialien aus dem Bergmoser + Höller Verlag helfen Erzieherinnen und Erziehern seit Jahrzehnten bei ihrer Arbeit. Nun sind diese Materialien in einem neuen Portal auch zum Download verfügbar.

kiga-bausteine.de ist online

(firmenpresse) - Seit fast 40 Jahren begleitet der Bergmoser + Höller Verlag Erzieherinnen und Erzieher mit seinen Vorschlägen zur Gestaltung von Gruppenarbeiten mit Kindern und zur individuellen Förderung von Kindern. Die Praxismaterialien aus der Reihe "Bausteine Kindergarten", Zusatzreihen wie "Gemeinschaft und Integration", "Sprachförderung und Sprachbildung", "Ideen für die Kleinsten" oder "Religiöse Erziehung" helfen frühpädagogischen Fachkräften bei ihrer schönen und auch anspruchsvollen Tätigkeit.



Da längst auch im Bereich der pädagogischen Arbeit in Kindergarten, Hort und Vorschule das Arbeiten mit den digitalen Medien Einzug erhalten hat, ist nun pünktlich zum Jahreswechsel ein neues Downloadportal für Erzieherinnen und Erzieher online gegangen:

https://www.kiga-bausteine.de



Das neue Portal bietet die Möglichkeit, Online-Materialien für den alltäglichen Umgang mit Kindern im Vorschulalter herunterzuladen. Bastelanleitungen, Lieder, Spiele oder auch Materialien auf Englisch sind auf dem neuesten Stand der Kindergartenpädagogik und wurden von Experten aus der Praxis erstellt. Die Dateien werden in den praktischen Standard-Formaten angeboten, für die Arbeitsmaterialien als PDF-Datei, für die Lieder im MP3-Format.



Vollständige Online-Ausgaben der Publikationen aus dem Bereich vorschulische Bildung lassen sich thematisch oder nach Bildungsbereichen sortieren. Außerdem können die Mitglieder sich ihre Auswahl nach dem Bausteine-Prinzip selbst zusammenstellen und Online-Teilausgaben verschiedener Hefte miteinander kombinieren.



So können die Mitglieder von KiGa-Bausteine.de schnell auf eine Vielzahl von Ideen und altersentsprechenden Vorschlägen zugreifen, was eine deutlich verkürzte Vorbereitungszeit auf die Aufgaben der Erzieherinnen und Erzieher in ihren Kindergarten- oder Kita-Gruppen zur Folge hat.



"Ich freue mich sehr, mit KiGa-Bausteine.de Erzieherinnen und Erziehern nun zeitlich und örtlich unabhängig gute Materialien für ihre tägliche Arbeit zur Verfügung stellen zu dürfen.", so Projektleiter Paul Coester.



Insgesamt hatten die Arbeiten an dem Portal zwei Jahre in Anspruch genommen.



Schon wenige Stunden nach dem Start hatte KiGa-Bausteine.de seine ersten Mitglieder. Gerade die zeitliche Unabhängigkeit bei der Suche nach direkt einsetzbaren Materialien, dürfte für viele Nutzer attraktiv sein. Das Portal bietet PDF-Dateien aus verschiedenen Themenbereichen wie "Musik & Rhythmik", "Sprache & Kommunikation", "Körper & Bewegung" oder "Zahlen & Mengen".



Auch durch die praktische Such- und Filterfunktion ist gesichert, dass die Erzieherinnen und Erzieher heute die Materialien finden, herunterladen und ausdrucken können, die sie morgen brauchen.



Weitere Informationen zur Mitgliedschaft bei KiGa-Bausteine.de und alle Materialien finden Sie auf https://www.kiga-bausteine.de/







Über den Bergmoser + Höller Verlag



Seit fast 40 Jahren unterstützt der Bergmoser + Höller Verlag Erzieherinnen und Erzieher bei Ihren Aufgaben in KITA und Kindergarten.

Besonders bekannt ist der Aachener Verlag für seine Reihe "Bausteine Kindergarten" und weitere Publikationen aus dem Bereich vorschulische Bildung.





Bergmoser + Höller Verlag AG

Karl-Friedrich-Straße 76, 52072 Aachen

