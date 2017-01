So sieht Erfolg heute aus: 7 PreSales Marketing Poster als Download

(firmenpresse) - Steinach im Januar 2017 - Nabenhauer Consulting stellt sich dem Wettbewerb und lanciert ihr neues Produkt "7 PreSales Marketing Poster als Download". Ziel ist es, Kunden zu gewinnen und Marktanteile weiter auszubauen. Lesen Sie alles über die Ziele der Nabenhauer Consulting und das aktuelle Angebot: http://download.presalesmarketing-grafiken.com/

Nabenhauer Consulting setzt in der Online Marketing gerne ein Ausrufezeichen, wenn es um die Konzentration auf das Kerngeschäft geht: Kundengewinnung und Marketing. Die Expansion geht unvermindert weiter und mit "PreSales Marketing Poster" erweitert das Unternehmen seinen potentiellen Kundenkreis. Das neue Angebot hebt sich wohltuend ab von anderen Projekten in diesem Segment. Robert Nabenhauer, Geschäftsführer der Nabenhauer Consulting, und sein Team haben bis zur letzten Minute an der Optimierung für 7 PreSales Marketing Poster als Download gearbeitet. Es hat sich gelohnt und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Selbst zur Vorsicht mahnende Insider stehen dem neuen Angebot positiv gegenüber. Nach Meinung unabhängiger Experten werden mit 7 PreSales Marketing Poster systematisch und effizient potenzielle Neukunden erreicht und Wettbewerbsvorteile ausgebaut.

Die Vorteile von 7 PreSales Marketing Poster als Download liegen auf der Hand. Bilder sagen mehr als tausend Worte - das ist nicht nur im privaten Leben so! Auch im geschäftlichen Alltag hilft eine Grafik schneller als jeder Text, das wesentliche zu erfassen und im Blick zu behalten. PreSales Marketing Poster unterstützen die Verinnerlichung der wichtigsten Elemente im PreSales Marketing:

-Wie die Adressliste funktioniert

-Wie PreSales Marketing im einzelnen aufgebaut ist

-Wie der Erstkontakt gestaltet sein sollte

-Wie sich effektiv ein Expertenstatus aufbauen lässt

-Wie die Mail-Abfolge idealerweise gestaltet sein sollte

-Wie die Redaktionsbox aufgebaut sein sollte

-Wie der Verkaufstrichter funktioniert

Mit diesen Grafiken behalten Sie den Überblick!

Das A4 Format ermöglicht Ihnen die vielfältigsten Verwendungsmöglichkeiten: als Poster an der Wand, im Konferenzraum als Ansichtsmaterial bei Besprechungen, auf Kongressen und Konferenzen.





Nabenhauer Consulting entstand aus der Vision von Gründer Robert Nabenhauer und beschreitet neue Wege in der Beratung. Im Fokus steht die Beratung von Unternehmen, die sich mit umfassenden Konzepten und neuen Wegen für ihren unternehmerischen Erfolg auseinander setzen wollen. Robert Nabenhauer hat sich bereits vielfach als erfolgreicher Buchautor und Unternehmer einen Namen gemacht.

Nabenhauer Consulting

Nabenhauer Consulting

Robert Nabenhauer

Weidenhofstraße 22

9323 Steinach

info(at)nabenhauer-consulting.com

+41 (0) 8 44 ? 00 01 55

Firma: Nabenhauer Consulting

Ansprechpartner: Robert Nabenhauer

Stadt: Steinach

