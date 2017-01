/ New Media & Software

IT & Hardware & Software & TK

Erinnerung - Einladung zur Einweihung in Köthen - Mercateo wächst

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Der erst 2014 eröffnete Neubau in Köthen ist bereits ausgelastet. Deshalb wurde ein gegenüber liegendes Gebäude, das ehemalige Kontakt-Kaufhaus saniert, so dass ab 2017 für 110 weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter modern gestaltete Büros zur Verfügung stehen. Grund genug für das Unternehmen diese Einweihung mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltungund Politik zu feiern.

Zur Berichterstattung anlässlich der offiziellen Einweihung laden wir Sie im Auftrag des Unternehmens herzlich ein.

am Mittwoch, 1. Februar 2017, 10.00 bis 12.00 Uhr Mercateo Services GmbH

Zugang von der Museumsgasse 4-5

06366 Köthen

Ihre Gesprächspartner werden sein:

* Peter Ledermann, Vorstand Mercateo AG

* Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff

* Uwe Schulze, Landrat des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

* Bernd Hausschild, Oberbürgermeister der Stadt Köthen

Nach der Eröffnungsfeier ist für ca. 11.00 Uhrderoffizielle Fototermin vorgesehen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit die neuen Mercateo Büroflächen gemeinsam mit Vorstand und Geschäftsführung des Unternehmens zu besichtigen (Dreh- und Fotogenehmigung liegen vor).

Ab ca. 11.45 Uhr besteht die Möglichkeit zu weiteren Einzelgesprächen und Interviews im Rahmen eines Get-together, zu dem das Unternehmen Sie gern begrüßt.

Eine Anmeldung ist bitte unbedingt erforderlich über presse(at)mercateo.com.

Zahlen zur Mercateo AG: Gründung 1999 in München, Niederlassungen in Köthen (Anhalt) und Leipzig, international tätig in 14 europäischen Ländern, 430 Mitarbeiter, 1,3 Mio. Geschäftskunden, mehr als 21 Mio. Artikel von 9700 Herstellern auf dem offenen Marktplatz, fast 1,4 Mio. registrierte Geschäftskunden, 3000 Bestellungen pro Tag, 3000 Neukunden pro Monat,Umsatz rund 200 Mio. Euro.

Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

Shortlink zu dieser Pressemitteilung:

http://shortpr.com/vr5zxs

Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:

http://www.themenportal.de/elektronik-hardware/erinnerung-einladung-zur-einweihung-in-koethen-mercateo-waechst-45912





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.themenportal.de/elektronik-hardware/erinnerung-einladung-zur-einweihung-in-koethen-mercateo-waechst-45912



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Hintergrund zur IMG Sachsen-Anhalt mbH



Die Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (IMG) ist die Ansiedlungs- und Marketingagentur des deutschen Bundeslandes Sachsen-Anhalt.



Die Mitarbeiter der IMG bieten alle Leistungen rund um die Ansiedlung im Land von der Akquisition bis zum Produktionsstart. Außerdem vermarktet die IMG den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort nach außen und zeichnet verantwortlich für das Tourismusmarketing im In- und Ausland.



Bereits zum zweiten Mal in Folge wurde die IMG als eine der beiden besten regionalen Wirtschaftsförderungsagenturen in Europa mit dem internationalen Top Investment Promotion Agency Award 2016 ausgezeichnet.



Das Land Sachsen-Anhalt ist einziger Gesellschafter der IMG. Weiterführende Informationen zu unseren Leistungen finden Sie hier.: http://www.investieren-in-sachsen-anhalt.de/wir-ueber-uns

Dies ist eine Pressemitteilung von

Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

PresseKontakt / Agentur:

Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

Frauke Flenker-Manthey

Am Alten Theater 6

39104 Magdeburg

flenker-manthey(at)img-sachsen-anhalt.de

+49 391 568 9971

http://shortpr.com/vr5zxs



Datum: 30.01.2017 - 13:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1449949

Anzahl Zeichen: 3120

Kontakt-Informationen:

Firma: Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

Ansprechpartner: Frauke Flenker-Manthey

Stadt: Magdeburg

Telefon: +49 391 568 9971





Diese Pressemitteilung wurde bisher 96 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung