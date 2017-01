Vor 40 Jahren: Klassen-Doppelsieg für den SKODA 130 RS bei der Rallye Monte Carlo (FOTO)

- Rallye Monte Carlo 1977: Das SKODA Werksteam belegte den 1. und

2. Platz in der Klasse bis 1.300 cm3

- ,Porsche des Ostens': Der SKODA 130 RS zählte zu den

erfolgreichsten Rennfahrzeugen seiner Zeit

- 105-jährige Tradition: Bereits 1912 nahm ein Auto aus Mladá

Boleslav an der ,Monte' teil

- Perfektes Jubiläum: 40 Jahre nach dem Triumph des SKODA 130 RS

gewinnt SKODA die WRC2-Wertung der aktuellen ,Monte'



Der Sensations-Coup am Col de Turini jährt sich zum 40. Mal: Im

Januar 1977 gewann der SKODA 130 RS des Teams Václav Blahna/Lubislav

Hlávka die Rallye Monte Carlo in der Klasse bis 1.300 cm3. Milan

Zapadlo/Jiri Motal wurden mit dem gleichen Fahrzeug Zweite. Mit

diesem Doppelsieg hat der Vorgänger des aktuellen WRC2-Autos SKODA

FABIA R5 eines der ruhmreichsten Kapitel in der Motorsportgeschichte

der Marke geschrieben.



"Der SKODA 130 RS hat in den 70er- und 80er-Jahren ausgezeichnete

Ergebnisse bei Rallyes und Rundstreckenrennen erzielt", sagt Michal

Hrabánek, Leiter SKODA Motorsport. "Diese großartige Geschichte

motiviert uns noch heute. Der aktuelle SKODA FABIA R5 knüpft an die

Erfolge des SKODA POPULAR, des SKODA 130 RS, des SKODA FAVORIT und

weiterer Modelle an", so Hrabánek weiter.



"Die Autos aus Mladá Boleslav sind seit 1912 bei der Rallye Monte

Carlo mit dabei", sagt Andrea Frydlová, Leiterin des SKODA Museums in

Mladá Boleslav. "Der SKODA 130 RS prägt den guten Motorsportruf der

Marke SKODA bis heute. Dieses Rennauto zur Zeit der Planwirtschaft in

der Tschechoslowakei auf die Räder zu stellen, war nicht einfach und

zeigt die technologische Kompetenz und das Engagement der damaligen

SKODA Entwickler und Techniker", so Frydlová weiter.



Bereits 1912 nahm Graf Sascha Kolowrat-Krakowski mit einem offenen

Wagen von Laurin & Klement an der Sternfahrt nach Monte Carlo teil.



1936 belegte der Roadster SKODA POPULAR von Pohl/Hausman den zweiten

Platz in der Klasse bis 1.500 cm3. Neben den tschechischen Fahrern

erwarben sich auch Piloten aus Finnland, Norwegen und Deutschland

Verdienste für SKODA. 1961 nahmen skandinavische Privatteams mit dem

SKODA OCTAVIA Touring Sport an der Rallye Monte Carlo teil. Das

finnische Duo Keinänen/Eklund siegte in der Klasse bis 1.300 cm3, die

Norweger Gjolberg/Martinsen erkämpften den zweiten Platz.



1977 konnte SKODA diesen Triumph gegen noch härtere Konkurrenz

wiederholen. Das Werksteam hatte sich sorgfältig auf die ,Monte'

vorbereitet, mit einem täglichen Trainingspensum von bis zu 500

Kilometern pro Auto. Am 22. Januar 1977 starteten 198 Fahrzeuge, im

Ziel wurden am 28. Januar nur 45 Autos klassifiziert. Václav Blahna

mit Lubislav Hlávka siegten in der Klasse bis 1.300 cm3, gefolgt von

Milan Zapadlo und Jiri Motal. In der Gesamtwertung belegte der SKODA

130 RS gegen die deutlich größeren und stärkeren Konkurrenten den 12.

beziehungsweise 15. Platz. Das dritte SKODA Team Svatopluk

Kvaizar/Jiri Kotek musste sich wegen einer technischen Störung

zurückziehen.



Der größte Erfolg des SKODA 130 RS war der Gesamtsieg in der

Markenwertung der Tourenwagen-Europameisterschaft 1981; bereits im

Vorjahr hatte es zu Rang drei gereicht. Die erfolgreiche Ära endete

1983, als die - von der FIA bereits verlängerte - Homologation

endgültig ablief.



Der SKODA 130 RS galt in den 1970er- und 80er-Jahren als ,Porsche

des Ostens', 1975 gab er sein Rallye-Debüt. Das circa vier Meter

lange Coupé wog nur 720 Kilogramm. Dach, Haube und Türaußenhäute

bestanden aus Leichtmetall, während die Kotflügel und die Motorhaube

aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) gefertigt waren. Ein Käfig

aus Stahlrohren schützte Fahrer und Beifahrer.



Im Heck des SKODA 130 RS arbeitete ein wassergekühlter

Vierzylinder mit 1,3 Liter Hubraum und OHV-Ventilantrieb; 140 PS (103

kW) Leistung genügten je nach Übersetzung für bis zu 220 km/h

Höchstgeschwindigkeit. Zu den technischen Finessen zählten die

Weber-Doppelvergaser und die Trockensumpfschmierung. Das

Kurbelgehäuse war aus Aluminium gegossen.



SKODA Motorsport hat Mitte Januar den Erfolg bei der Rallye Monte

Carlo vor 40 Jahren wiederholt und damit einen weiteren Meilenstein

in der Erfolgsstory des Teams gesetzt. Andreas Mikkelsen/Anders

Jaeger gewannen beim ersten Start im SKODA FABIA R5 den wohl

berühmtesten Lauf der FIA Rallye-Weltmeisterschaft in der

WRC2-Kategorie. Mit dem zweiten Platz machten Jan Kopecky/Pavel

Dresler den Doppelsieg für SKODA Motorsport perfekt.







