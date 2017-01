DERPART Qualitätsoffensive: Das Bronze-Siegel ist geschafft

(firmenpresse) - Frankfurt am Main, 30. Januar 2017 – Das erste Ziel ist erreicht! Nach zahlreichen Online- und Präsenzschulungen sowie Mystery-Checks erreichten über 80 Prozent der getesteten DERPART Reisebüros im ersten Anlauf erfolgreich die erste Qualifizierungsstufe. Mit dem Bronze-Siegel sind die ausgezeichneten Büros nun offiziell DERPART „Qualitätspartner“. Der Kunde wird die Ergebnisse der Schulungen vor allem in der Reiseberatung spüren.

„Ein gutes Qualitätsmanagement hilft, nachhaltig Kunden zu binden. Außerdem sorgt es dafür, dass sich unsere DERPARTner deutlicher gegenüber dem Wettbewerb abgrenzen können. Alles Faktoren, die sich direkt auf Umsatz und Gewinn, sprich den Erfolg auswirken“, sagt DERPART Geschäftsführer Aquilin Schömig.

Inzwischen hat man bereits die nächste Stufe im Blick: Für die Auszeichnung „Qualitätspartner Plus“, das Silber-Siegel, werden die Anforderungen aus der Stufe eins noch weiter ausgebaut. Dabei geht es in erster Linie um eine weiter optimierte Beratung der Kunden, wobei verstärkt auch auf die telefonische Beratung Wert gelegt wird. Darüber hinaus steht das Thema „Beantwortung von E-Mail-Anfragen“ im Mittelpunkt.

Die entsprechenden Schulungen der Qualitätsbeauftragten, die dieses Wissen dann innerhalb der DERPART Reisebüros weitergeben, sollen im zweiten Quartal abgeschlossen sein. Danach beginnt erneut eine Testkaufwelle, diesmal erweitert um den Bereich Telefon und E-Mail.

Weitere Informationen unter: www.DERPART.COM



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über DERPART:

Mit mehr als 450 Reisebüros und einem Umsatz von 1,57 Milliarden Euro (2015) ist DERPART eine der erfolgreichsten Reisevertriebsorganisationen und zählt zu den 500 größten Unternehmen in Deutschland. Die DERPART Reisebüros zeichnen sich durch ihre qualitativ hochwertige und unabhängige Beratung aus, die durch permanente Schulungs- und Weiterbildungsangebote kontinuierlich ausgebaut wird. Im Geschäftsreisemarkt haben sich die mehr als 70 DERPART TRAVEL SERVICE (DTS) Agenturen erfolgreich auf mittelständische Unternehmen spezialisiert. DERPART ist am internationalen Geschäftsreiseverbund RADIUS TRAVEL beteiligt. Im Eventbereich veranstaltet DERPART INCENTIVES & MORE Tagungen, Kongresse und Erlebnisreisen. DERPART ist Teil der DER Touristik, der Touristiksparte der REWE Group, welche die Hälfte der Gesellschaftsanteile hält. Die anderen 50 Prozent gehören den mittelständischen DERPARTnern. Das Unternehmen steht damit in der Tradition der genossenschaftlichen Handelsgruppe.



Dies ist eine Pressemitteilung von

global communication experts

PresseKontakt / Agentur:

Global Communication Experts GmbH

DERPART Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

i.A. Simone Altmann

Senior Communication Consultant

Hanauer Landstr. 184

60314 Frankfurt

p: +49 69 17 53 71-030

f: +49 69 17 53 71-031

m: presse.derpart(at)gce-agency.com

w: www.DERPART.COM, www.DTS24.de



Datum: 30.01.2017 - 13:38

Sprache: Deutsch

News-ID 1449955

Anzahl Zeichen: 1503

Kontakt-Informationen:

Firma: global communication experts

Ansprechpartner: Simone Altmann

Stadt: Frankfurt

Telefon: 069175371030



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 67 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung