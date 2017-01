Blechzuschnitte nach Maß - schnell, flexibel und online bestellbar per Online-Shop

Dank BlechMal's neuem Online-Shop mit Blechkonfigurator ist es jetzt kinderleicht Blechzuschnitte aus Aluminium, Edelstahl und Stahl online zu bestellen.

In nur 5 Schritten zum individuellen Blechzuschnitt per Blechkonfigurator

(firmenpresse) - Das gewünschte Blech in der benötigten Stärke, Länge und Breite, passgenau

zugeschnitten auf die individuellen Wünsche des Kunden? Das ist nicht neu. Dieses aber in

einem Onlineshop ganz nach dem jeweiligen Bedarf individuell und einfach bestellen zu

können? Das ist tatsächlich eher außergewöhnlich. Genau dieses Konzept bietet die Firma

BlechMal seinen Kunden, mit dem neuen Online-Shop. In ihrem Werk in Burg bei Magdeburg (zwischen Berlin und Hannover) bietet das Unternehmen auf einer Fläche von 360.000 Quadratmeter maßgefertigte Blechzuschnitte und Kantbleche aus Aluminium, Stahl oder Edelstahl. Ebenfalls im Programm finden Kunden Riffel- und Lochbleche sowie eine Vielzahl an

verschiedenen Profilen. Das Unternehmen ist in der Lage, Bleche mit einer Länge von bis

zu 15.000mm mithilfe des modernen Maschinenparks passgenau zu bearbeiten.



Die Vorteile bei einer Bestellung von maßgefertigten Blechen und Profilen über den

Onlineshop liegen dabei auf der Hand: "Der Kunde hat die Möglichkeit, in unserem Shop zu

sehen, wie die Ware später aussehen wird, noch bevor er sie erhalten hat", so Victor

Borsche, geschäftsführender Gesellschafter von BlechMal. "Zudem sind durch die direkte

Auswahl des gewünschten Produktes die Abstimmungen zwischen Kunden und Lieferant

weitaus einfacher. Lästiger und zeitraubender Schriftverkehr mit mehrfachen Änderungs und

Bestätigungsmails entfällt. Für Kunden bedeutet das weniger Zeitaufwand bei

Bestellungen", so Borsche. Zudem garantiert der Onlineshop im Gegensatz zu

herkömmlichen Firmen im Bereich der Blechbearbeitung die Möglichkeit, 24 Stunden am

Tag und 7 Tage die Woche kinderleicht per Blechkonfigurator zu bestellen. Somit bietet BlechMal seinen Kunden ein

Maximum an Flexibilität, was auch durch die Möglichkeit einer 24 Stunden-Expresslieferung



perfekt abgerundet wird. Aber selbst wenn Kunden keine Expresslieferung benötigen,

können die Kunden sich darauf verlassen, dass die Ware in einem Zeitraum von 2-7 Tagen

bei ihnen eintrifft. Vorteilhaft ist auch, dass die Kunden ein Maximum an verschiedenen

Möglichkeiten bei der Bezahlung haben, nämlich alle gängigen Kreditkarten, Paypal oder die

Sofortüberweisung.







