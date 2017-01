Gordon Brede wird neuer Vertriebsleiter bei Fischer Profil

Gordon Brede, der neue Vertriebsleiter von Fischer Profil. (Bildquelle: @ Fischer Profil)

(firmenpresse) - Zum 1. Februar übernimmt Gordon Brede (48) die Position des Vertriebsleiters bei der Fischer Profil GmbH, NetphenHomepage. Der Dipl.-Kaufmann ist sowohl für den Vertrieb Inland als auch für internationale Vertriebsaktivitäten zuständig. Er übernimmt die Vertriebsposition von Roland Stark, der sie 2016 neben seiner Aufgabe als Geschäftsführer in Doppelfunktion ausgeübt hat.

Gordon Brede ist in der Branche gut vernetzt und seit mehr als zwei Jahrzehnten in führenden Positionen im Vertrieb von Dach-, Wand- und Fassadenelementen aus Metall tätig. Er wechselt aus der Geschäftsführung Vertrieb bei Hoesch Bausysteme, Kreuztal-Eichen, zu Fischer Profil. Für ihn ist es eine Rückkehr zu den Wurzeln. Vor 20 Jahren begann Gordon Brede seine Karriere als Teamleiter Vertrieb bei Fischer Profil.

"Fischer Profil ist eine bekannte Marke mit hervorragendem Ruf", erklärt Gordon Brede. "Als Teil des Markenverbunds von Tata Steel sehe ich ein großes Potential, unseren Marktanteil auch in einer schwierigen Wettbewerbssituation zu erhöhen."





Die Fischer Profil GmbH in Netphen-Deuz, ein Unternehmen von Tata Steel Europe, ist einer der bedeutendsten europäischen Hersteller von Bauelementen für Dach und Wand von Gewerbebauten. Die wesentlichen Produktreihen sind Stahltrapezprofile und Kassettenprofile bzw. Sandwichelemente aus oberflächenveredelten Stahlblechdeckschichten und einem inneren PUR-Hartschaumkern. Das Unternehmen liefert auch die zur Komplettierung erforderlichen Kantprofile, sämtliches erforderliche Zubehör und spezielle Handwerkzeuge.



Über Tata Steel in Europa

Tata Steel ist einer der größten Stahlproduzenten in Europa, mit Produktionsstandorten in Großbritannien und den Niederlanden sowie weiterverarbeitenden Werken in ganz Europa. Das Unternehmen bietet qualitativ hochwertige Produkte für anspruchsvolle Abnehmermärkte an, beispielsweise für die Bau-, Automobil-, Verpackungs-, Hebe- und Förder-, die Energie- sowie die Luftfahrtindustrie. In enger Zusammenarbeit mit seinen Kunden entwickelt Tata Steel kontinuierlich neue Stahlprodukte, die deutliche Wettbewerbsvorteile verschaffen. Die gesamte Tata Steel Gruppe ist mit einer durchschnittlichen Produktionskapazität von jährlich fast 28 Millionen Tonnen Rohstahl sowie rund 75.000 Mitarbeitern auf fünf Kontinenten auch einer der weltweit größten Stahlproduzenten.

