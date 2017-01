Mini-HD-Überwachungskamera mit IR-Nachtsicht, PIR-Sensor und 1 Jahr Stand-by

Bis zu 1 Jahr lang einsatzbereit:Überwacht das Hab und Gut rund um die Uhr

Mini-HD-Überwachungskamera mit IR-Nachtsicht, PIR-Sensor und 1 Jahr Stand-by

(firmenpresse) - Filmt automatisch, wenn sich etwas tut: Dank Bewegungserkennung entgeht dem wachsamen Auge dieser kleinen Kamera von Somikon nichts. Kommt jemand in ihren Sichtbereich, startet sie sofort die HD-Aufnahme mit flüssigen 30 Bildern pro Sekunde.

Auch im Dunkeln: 6 Infrarot-LEDs sorgen in der Dämmerung und nachts für beste Sicht in bis zu 8 Meter Entfernung. So überwacht man bequem beispielsweise Hotelzimmer oder Büro, den Schreibtisch u.v.m.

Neigbarer Kamerakopf: Die Kamera lässt sich um bis 180° drehen, so dass man sie überall perfekt ausrichten kann.

Extra-ausdauernder Akku: Bei aktiver Bewegungserkennung ist die Kamera bis zu 1 Jahr lang aufnahmebereit! Mit einer Akku-Ladung nimmt man bis zu 5 Stunden lang auf.

- Mini-Überwachungs-Kamera

- HD-Video-Aufnahme: 1280 x 720 Pixel (720p) bei 30 Bildern/Sek.

- Objektiv-Bildwinkel: 120°

- Aufnahmestart per Knopfdruck und Bewegungserkennung (8 m Reichweite, Erfassungswinkel 60°)

- Infrarot-Nachtsicht über 6 LEDs, bis zu 8 m Reichweite

- Manuell neigbarer Kamerakopf: ca. 180°

- Integriertes Mikrofon für Aufnahmen mit Ton

- Speicher: Steckplatz für microSD(HC)-Karte bis 32 GB (bitte dazu bestellen)

- Stromversorgung: integrierter LiPo-Akku mit 500 mAh, bis zu 5 Stunden Aufnahme, 1 Jahr Stand-by bei aktiver Bewegungs-Erkennung

- Laden: per Micro-USB (USB-Netzteil bitte dazu bestellen)

- Masse: 35 x 65 x 28 mm, Gewicht: 52 g

- Kamera inklusive Micro-USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

Preis: CHF 149.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 299.95

Bestell-Nr. NX4281

Zur Mini-HD-Überwachungskamera mit IR-Nachtsicht, PIR-Sensor und 1 Jahr Stand-by





Die PEARL Schweiz GmbH wurde 1996 als eigenständiges Unternehmen der PEARL-Gruppe gegründet um speziell auf den Schweizer Markt einzugehen. Das Produktsortiment umfasst vor allem Computer- und Druckerzubehör, Unterhaltungselektronik, Navigationsgeräte, Tablet-PCs, Smartphones und Software sowie zahlreiche Artikel für Haushalt, Wellness, Lifestyle, Sport, Freizeit und Fun. Der Onlineshop www.pearl.ch zählt inzwischen über 15 000 Produkte und ist zusammen mit dem grossen 300-seitigen Katalog, der sechsmal im Jahr erscheint, der Hauptabsatzkanal.

PEARL Schweiz hat bereits über 250 000 zufriedene Stammkunden in der ganzen Schweiz, darunter zahlreiche Firmen, Versicherungen, Schulen und Behörden. In den Factory Outlets in Basel/BS, Egerkingen/SO, Pratteln/BL und Spreitenbach/AG können die Artikel auch direkt erworben werden. Weitere Eröffnungen von Factory Outlets in der ganzen Schweiz sind in Planung.

