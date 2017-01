PROJECT Investment Gruppe belegt erneut Platz 1 bei AssCompact Trends Studie

Bamberger Emittent PROJECT liegt voll im Trend

PROJECT Investment Gruppe AssCompact Trends IV-2016

(firmenpresse) - Bamberg, 23.01.2017: Im Bereich Beteiligungen ist der Kapitalanlage- und Immobilienspezialist PROJECT Investment Gruppe nach der Top-Positionierung in der AssCompact Trends Studie III/2016 auch in der vierten Quartalserhebung erstrangig.

Im Frühjahr 2016 konnte die PROJECT Investment Gruppe den Service Award von FONDS Professionell gewinnen. Jetzt bestätigen die Franken erneut ihr kontinuierlich hohes Qualitätsniveau im Service-Bereich mit der AssCompact Trends Studie IV/2016. Die Ergebnisse stammen aus einer Befragung von Assekuranz- und Finanzvermittlern zur aktuellen Stimmung im Vertrieb von Finanzdienstleistungen, diesmal mit Fokus auf das Thema »Digitale Unterstützung«. Das auf Investitionen in Immobilienentwicklungen mit Schwerpunkt Wohnen spezialisierte Investmenthaus unterstützt freie Finanzvermittler und Maklerpools mit bundesweit vor Ort präsenten Vertriebsdirektionen. Ergänzend kümmert sich das zentrale Serviceteam der PROJECT Vermittlungs GmbH um die zeitnahe Bearbeitung aller Partneranfragen. Darüber hinaus wird den Vertriebspartnern ein internes Online-Portal zur Verfügung gestellt, das rund um die Uhr neben allen angebotsspezifischen Daten und Unterlagen auch ein Renditeberechnungsprogramm bietet. »Wir freuen uns sehr, dass die Service-Leistungen, die wir mit unserem engagierten Außen- und Innendienstteam erbringen, erneut von freien Finanzvermittlern mit der Spitzenposition gewürdigt worden sind. Dies sehen wir als Verpflichtung für die Zukunft«, so Alexander Schlichting, geschäftsführender Gesellschafter der PROJECT Vermittlungs GmbH, einem Unternehmen der PROJECT Investment Gruppe.

















Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.project-investment.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die PROJECT Investment Gruppe ist spezialisiert auf die Entwicklung, die Verwaltung und das Management von Kapitalanlagen im Bereich der Immobilienentwicklung. Seit 1995 beweist die Gruppe, dass es in jeder Marktsituation Erfolgs- und Stabilitätsstrategien mit Immobilien gibt und nutzt diese konsequent für ihre Investoren. Das rein eigenkapitalbasierte Produktportfolio umfasst die PROJECT Publikumsfondsreihe, sowie semi-professionelle und institutionelle Konzepte.

Dies ist eine Pressemitteilung von

PROJECT Investment Gruppe

PresseKontakt / Agentur:

PROJECT Investment Gruppe

Kirschäckerstraße 25

96052 Bamberg

Pressesprecher: Christian Blank

Tel.: 0951.91 790-339

E-Mail: presse(at)project-investment.de



Datum: 30.01.2017 - 14:32

Sprache: Deutsch

News-ID 1449990

Anzahl Zeichen: 1727

Kontakt-Informationen:

Firma: PROJECT Investment Gruppe



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 30.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 103 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung