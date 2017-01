Kontinuität unter neuem Namen

Aus der ElternService AWO GmbH wird die awo lifebalance GmbH.



Bielefeld. Die Förderung einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie hat sich die 2006 gegründete ElternService AWO GmbH auf ihre Fahne geschrieben. Dafür bietet sie eine Vielzahl unterstützender Dienstleistungen an – von der Kinderbetreuung bis zur Pflege von Angehörigen. Ab dem 1. Februar dieses Jahres agiert das Unternehmen unter neuem Namen: awo lifebalance GmbH.

(firmenpresse) - Mutter, Vater und im Durchschnitt zwei Kinder – so sah über Jahrzehnte die typische Familie in Deutschland aus. Doch das Bild hat sich gewandelt. Inzwischen gibt es eine Vielzahl weiterer Lebensmodelle, die ganz neue Herausforderungen an die Gesellschaft stellen. „Darauf mussten wir als Dienstleister reagieren“, sagt Wolfgang Stadler. Der Diplom‐Soziologe ist Geschäftsführer der ElternService AWO GmbH, die zum 1. Februar in awo lifebalance GmbH umbenannt wird.

„Mit der Umfirmierung tragen wir unserer Unternehmensentwicklung und dem Erfolg der letzten Jahre Rechnung“, erklärt Stadler. Stand nach der Gründung vor allem die Kinderbetreuung im Fokus des in Bielefeld ansässigen Unternehmens, kamen im Laufe der Jahre etwa die Pflege von Angehörigen, die Hilfe bei der Suche nach passgenauen Beratungs‐ und Betreuungsangeboten sowie die Vermittlung haushaltsunterstützender Dienstleistungen hinzu. Und die Nachfrage ist groß. Von Ostwestfalen aus werden in Zusammenarbeit mit zahl‐ reichen Regionalbüros rund 300 Arbeitgeber in ganz Deutschland betreut. Darunter finden sich DAX‐30‐Konzerne ebenso wie kleine und mittelständische Unternehmen, Verbände und Behörden.

Nicht nur Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig sieht die Vereinbarkeit von Beruf und Familie als „entscheidend für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands und damit für die Familien und die Wirtschaft“ an. Dass sich eine familienorientierte Personalpolitik auszahlt, ist längst erwiesen. So ergab etwa eine Studie des Forschungszentrums Familienbewusste Personalpolitik, dass hier besonders engagierte Unternehmen ihre Produktivität um 13 Prozent steigern konnten. Zugleich erhöhte sich die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um 14 Prozent.

Um dafür die Voraussetzungen zu schaffen, will sich die awo lifebalance, so bekräftigt Wolfgang Stadler, Arbeitgebern und Arbeitnehmern auch weiterhin als „starker Partner und Kümmerer“ präsentieren. „Wir befinden uns im Wandel und reagieren auf die Herausforderungen unserer Zeit, aber wir stehen in der Qualität unserer Arbeit für Kontinuität und Beständigkeit.“ Der neue Name soll genau wie das neue, frische Logo die Abkehr vom traditionellen Familienbild symbolisieren und Offenheit für moderne Entwicklungen signalisieren. Zudem, und darauf legt der Geschäftsführer besonders großen Wert, werde die Nähe zur AWO deutlich: „Es ändert sich zwar der Name, doch operativ und rechtlich ändert sich nichts.“ Gesellschafter der GmbH sind alle 29 Bezirks‐ und Landesverbände der AWO in Deutschland.

awo lifebalance GmbH

Daniel Labidi, Presse‐ und Öffentlichkeitsarbeit, awo lifebalance GmbH, Tel. 0521 / 55 77 05 ‐ 465, E‐Mail: daniel.labidi(at)awo‐lifebalance.de

