Waldbrände Chile: Caritas stellt 50.000 Euro für Soforthilfe bereit

(ots) - Freiwillige helfen Partnern bei der Verteilung

von Hilfsgütern



Caritas international hat 50.000 Euro Soforthilfe für die Opfer

der schweren Waldbrände in Chile bereitgestellt. Darüber hinaus wird

das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes seine lokalen Partner

beim Wiederaufbau unterstützen. "Schon wieder sind die Menschen in

Chile Opfer einer Katastrophe geworden. Die Zwischenbilanz ist

verheerend: Fast 4000 Quadratkilometer des Landes gingen innerhalb

von zehn Tagen in Flammen auf, mehr als 1000 Häuser wurden zerstört.

Wir hoffen, dass sämtliche Waldbrände schnell unter Kontrolle

gebracht werden können und stehen den Menschen zur Seite, die alles

verloren haben", sagt Oliver Müller, Leiter von Caritas

international.



"Wie unsere Partner von der Caritas Chile berichten, ist etwa der

Ort Santa Olga komplett niedergebrannt. Mehr als 2700 Menschen sind

allein hier von heute auf morgen obdachlos geworden", berichtet

Müller. Den Betroffenen fehle es derzeit an allem: einem Dach über

dem Kopf, Wasser, Lebensmitteln, Hygieneartikeln, aber auch an

psychosozialen Betreuungsangeboten. Die Caritas Chile und die

Diözesen im Katastrophengebiet werden bei der Verteilung von

Hilfsgütern von einem großen Netzwerk von Freiwilligen unterstützt.

Die Waldbrände gelten als die schlimmsten in der Geschichte des

Landes.



Erst Ende 2016 hatte ein Erdbeben mit einer Stärke von 7,7 auf der

Richterskala das Land im Westen des südamerikanischen Kontinents

erschüttert und weitreichende Zerstörungen verursacht. Ein Jahr zuvor

führten lang anhaltende Regenfälle im Norden des Landes zu massiven

Überschwemmungen.



Spenden mit Stichwort "Waldbrände Chile" werden erbeten auf:



Caritas international, Freiburg, Spendenkonto 202 bei der Bank für

Sozialwirtschaft Karlsruhe BLZ 660 205 00, IBAN Nr.: DE88 6602 0500



0202 0202 02, BIC: BFSWDE33KRL oder online unter:

www.caritas-international.de



Charity SMS: SMS mit CARITAS an die 8 11 90 senden (5 EUR zzgl.

üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an Caritas international 4,83

EUR)



Diakonie Katastrophenhilfe, Berlin, Spendenkonto 502 502,

Evangelische Bank, BLZ 520 604 10 IBAN: DE6852 0604 1000 0050 2502,

BIC: GENODEF1EK1 oder online unter: www.diakonie-katastrophenhilfe.de



Charity SMS: SMS mit NOT an die 8 11 90 senden (5 EUR zzgl.

üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an Diakonie Katastrophenhilfe

4,83 EUR)







Pressekontakt:

Deutscher Caritasverband, Caritas international,

Öffentlichkeitsarbeit, Telefon 0761 / 200-0. Michael Brücker

(verantwortlich, Durchwahl -293), Holger Vieth (Durchwahl -296)

www.caritas-international.de



Original-Content von: Caritas international



Dies ist eine Pressemitteilung von

Caritas international

Datum: 30.01.2017 - 14:15

Sprache: Deutsch

Kontakt-Informationen:

Firma: Caritas international

Stadt: Freiburg





