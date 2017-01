Dienstleistungsoffensive von Nabenhauer Consulting: Erfolgreiche Zeiten beginnen

(firmenpresse) - Steinach im Januar 2017 - Einen schnellen Überblick zu dem neuesten Angeboten der Nabenhauer Consulting finden Sie hier: http://service.presalesmarketing-verzeichnis.com/

Mit voller Fahrt setzt die Nabenhauer Consulting die Expansion fort. Erneut bestätigt das Unternehmen damit seinen Anspruch, mit neuen Ideen das Kerngeschäft zu stärken. Das Team von Robert Nabenhauer, Geschäftsführer der Nabenhauer Consulting, hat bis zuletzt an Das PreSales Marketing Verzeichnis Optimierungen vorgenommen und damit die erfolgreiche Markteinführung maßgeblich unterstützt. Diese Dienstleistung von Nabenhauer Consulting ermöglicht Ihnen die sofortige Nutzung eines großartigen Service und einem wichtigen Bestandteil Ihrer PreSales Marketing Strategie. Experten sprechen von einem "Meilenstein". Auch Branchenkenner erkennen, welch eine große Bedeutung Das PreSales Marketing Verzeichnis für Nabenhauer Consulting hat: Schließlich sollen die Wettbewerbsvorteile weiter ausgebaut werden.

Nabenhauer Consulting mit neuer Dienstleistungsofferte: Was ist neu? Über http://service.presalesmarketing-verzeichnis.com/ ist ein verbesserter Kundenservice erreichen. Für Angebote die technisch erklärungsbedürftig sind, gibt es eine telefonische Kundenberatung. Sämtliche Fragen von Kunden und Interessenten werden von fachkundigen Mitarbeitern beantwortet. Die Besonderheit des neuen Angebotes ist, Sie sich als Experte positionieren, Ihren Ruf in der Branche stärken und bieten Kunden und Kontakten echten Mehrwert an. Die Kunden bekommen ein noch umfangreicheres Angebot, was die Chance auf Extra-Vorteile steigen lässt. Dies erweist sich vor allem für die Kunden als Vorteil, die Wert auf die Qualität in Verbindung mit überschaubaren Kosten legen. Bauen Sie Ihr Netzwerk mit diesem PreSales Marketing Baustein weiter aus.

Unser Baustein-Angebot:

-Installation des Verzeichnisses

-Einfügen Ihrer gelieferten Grafiken in den Headbereich (Logo + Bild)

-Recherche von ca. 100 Adressen aus Ihrer Firmenbranche

-Anschreiben der Adressen, ob das Aufführen im Verzeichnis gewünscht ist

-Einfügen der Adressen in das Verzeichnis

Stellen Sie Interessenten und potenziellen Kunden eine wertvolle Informationsmöglichkeit zur Verfügung und steigern Sie so Ihren Ruf als Experte!





Nabenhauer Consulting entstand aus der Vision von Gründer Robert Nabenhauer und beschreitet neue Wege in der Beratung. Im Fokus steht die Beratung von Unternehmen, die sich mit umfassenden Konzepten und neuen Wegen für ihren unternehmerischen Erfolg auseinander setzen wollen. Robert Nabenhauer hat sich bereits vielfach als erfolgreicher Buchautor und Unternehmer einen Namen gemacht.

