SUPER RTL Personalie

(ots) - Jörg Nommensen (44), Director Sales & Marketing und

Mitglied der Geschäftsleitung von SUPER RTL, verlässt das Unternehmen

auf eigenen Wunsch und in bestem Einvernehmen. Nommensen beendet

seine Tätigkeit zum 31. März nach über dreizehn Jahren.



Geschäftsführer Claude Schmit: "Ich möchte mich ganz herzlich bei

Jörg für seinen herausragenden Beitrag zum Erfolg von SUPER RTL

bedanken. Er hat die Entwicklung unseres Unternehmens zur

Kinderunterhaltungsmarke Nummer eins signifikant vorangetrieben.

Diese Leistung ist in Zeiten voranschreitender Fragmentierung in

einem schwierigen Marktumfeld nicht hoch genug einzustufen. Wir

bedauern sehr, dass Jörg uns verlässt und wünschen ihm für seine

berufliche wie private Zukunft alles Gute."



Jörg Nommensen: "Claude Schmit hat mir in den zurückliegenden

Jahren stets vollstes Vertrauen entgegen gebracht. Gerade dadurch war

es mir möglich, eine Vielzahl spannender Themen und Projekte

umzusetzen, was für mich Herausforderung und Bestätigung zugleich

war. Für die tolle Zeit und die großartigen Kollegen bin ich mehr als

dankbar."







Pressekontakt:

SUPER RTL

RTL DISNEY Fernsehen GmbH & Co. KG

Picassoplatz 1

50679 Köln

Fon: +49 221 456-51016

Fax: +49 221 456 95-51016

kommunikation(at)superrtl.de



Original-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

SUPER RTL

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 30.01.2017 - 14:29

Sprache: Deutsch

News-ID 1450010

Anzahl Zeichen: 1530

Kontakt-Informationen:

Firma: SUPER RTL

Stadt: Köln





Diese Pressemitteilung wurde bisher 70 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung