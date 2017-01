Spezialeinsatz für ELA Container

Es muss nicht immer Standard sein. Wenn passgenaue Lösungen etwa zur Lagerung oder für den Transport gefragt sind, ist ELA Container der richtige Ansprechpartner.

Be- und Entladung einfach gemacht: ELA Sondercontainer mit abnehmbarem Dach und Ausschüttöffnung.

(firmenpresse) - Ein gelungenes Beispiel dafür ist ein Projekt in der Kesslergrube bei Grenzach-Wyhlen an der Schweizer Grenze. Der Perimeter 1/3-Nordwest der Altablagerung Kesslergrube wird derzeit umfassend durch die Roche Pharma AG saniert und das belastete Erdreich vollständig ausgehoben und extern thermisch entsorgt.



Für den Abtransport des Bodens kommen spezielle ELA Stahlsondercontainer zum Einsatz. Schon seit Beginn der Sanierungsarbeiten begleitet ELA das Projekt. Für die effiziente und schnelle Koordinierung der Arbeiten lieferte der Raumspezialist bereits voll ausgestattete Büroräume mit Küche und Sanitärbereichen. Nun stellte ELA darüber hinaus eigens für den Zweck der Entsorgung konstruierte Transportcontainer bereit.



„ELA fertigt Sondercontainer jeglicher Art und Form – ganz nach Kundenwunsch“, sagt ELA Vertriebsmitarbeiter der Abteilung Sondercontainerbau Markus Arling. „Dabei sind zum einen Standardgrößen von 10, 20 und 40 Fuß möglich. Aber auch spezielle Maße von Länge, Breite und Höhe setzen wir auf Anfrage gerne um.“ Die Container könnten hier je nach Bedarf beispielsweise mit Boden-, Dach- und Wanddurchbrüchen, Lüftungen, Stahlboden, Dämmung, Innenverkleidungen, Türen, Fenstern und Elektroinstallationen ausgestattet werden.



Für die Sanierungsarbeiten der Kesslergrube lieferte ELA im Auftrag der Firma BAUER Umwelt 220 fabrikneue „Hard Top Bulk Container“. Die Container haben den speziellen Bedürfnissen des Projektes nach eine schwere und stabile Ausführung inklusive Böden und Wänden aus Glattblech sowie ISO-Containerecken. Um eine einfache Beladung mit dem Bodenmaterial zu ermöglichen, sind die Oberseiten der Container zudem mit einem abnehmbaren Dach samt Gabelstablertaschen ausgestattet. Die Entladung kann problemlos mittels eingebauter Ausschüttöffnung an der Stirnseite der Module erfolgen.



Alle Container wurden nach höchsten Sicherheitsstandards gefertigt. Diese schließen CSC-Abnahmen, Wechselrahmen für Gefahrzettel und Wertstoffkennzeichnungen sowie Kunststoffbehälter für GPS Trackingmodule ein. „Wir freuen uns über das entgegengebrachte Vertrauen unserer Kunden bei diesem Projekt“, erklärt Arling. „Gerade bei Sonderanfertigungen haben wir die Gelegenheit zu zeigen, was mit unseren ELA Containern alles möglich ist.“





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.container.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Der emsländische Familienbetrieb ELA hat seit 1972 den Mietservice und auch die Technik der Raumsysteme ständig weiter entwickelt. Mit über 22.000 transportablen Einheiten ist ELA Container europaweit unterwegs, wenn es um mobile Räumlösungen in Containerbauweise geht. Ein eigener Fuhrpark von 60 Spezial-Lkw mit Ladekran gewährleistet einen sicheren Transport und Montage. Stützpunkte in ganz Europa stellen eine kurzfristige und schnelle Lieferung an jeden Ort sicher. ELA ist mit zwölf Miet-Centern und 550 Mitarbeitern, darunter 40 mobile Fachberater, in ganz Europa vertreten. Den jeweiligen ELA Ansprechpartner findet man auf der Website www.container.de.

Dies ist eine Pressemitteilung von

ELA Container GmbH

PresseKontakt / Agentur:

ELA Container GmbH

Zeppelinstraße 19-21

49733 Haren (Ems)



Michael Schmidt, ELA Marketing

Tel: +49 5932 506-0

Fax: +49 5932 506-10

marketing(at)container.de

Datum: 30.01.2017 - 15:08

Sprache: Deutsch

News-ID 1450012

Anzahl Zeichen: 2487

Kontakt-Informationen:

Firma: ELA Container GmbH



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 75 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung