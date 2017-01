Kemperol hält - neues Tool von Kemper System online

Auf die Haftung kommt es an

(Bildquelle: @ Kemper System)

(firmenpresse) - Besteht sichere Haftung? Das ist eine der am häufigsten gestellten Fragen beim Einsatz von Flüssigabdichtungen. Der große Vorteil dieser Abdichtungstechnologie ist der vollflächige Haftverbund zum Untergrund, der wirksam verhindert, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz dringen kann.

Im Januar 2017 präsentierte Kemper SystemHomepage, der internationale Spezialist für Flüssigabdichtungen und Flüssigbeschichtungen, ein neues Service-Tool. Mit Hilfe einer doppelten Suchfunktion (Hersteller und Membrane) können sich Dachdecker, Bautenschützer und Planer sekundenschnell informieren, welche Kemperol Abdichtung Home in Kombination mit welcher Grundierung auf welchen Untergrund haftet. Es gibt für jeden Untergrund eine passende Lösung. Kemper System hat die Folien und Dachbahnen aller gängigen Hersteller getestet und umfangreiche Haftzugtests durchgeführt. Die Informationen sind in einer Datenbank hinterlegt, die unter dem Punkt "Kemperol hält" über www.kemperol.de aufgerufen wird.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.kemperol.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Kemper System, weltweit führend im Geschäftsfeld Abdichtungen auf Basis von Flüssigkunststoffen, ist seit mehr als 50 Jahren mit den Marken Kemperol und Coelan ausschließlich im Bausektor engagiert. Der international tätige Spezialist für Flüssigabdichtungen stellt dem Markt weltweit ein breit gefächertes Produktangebot für die Abdichtung und Beschichtung von Flachdächern, Balkonen und Terrassen, Parkdecks, Brücken und Innenräumen zu Verfügung. In den USA, in China, Indien, Kanada, England, Frankreich und Italien ist Kemper System mit eigenständigen Tochtergesellschaften aktiv. Darüber hinaus unterhält das Unternehmen in diversen Ländern enge Partnerschaften mit speziell qualifizierten Verarbeitungs- und Handelsunternehmen. Lösemittelfreie Produkte, der Einsatz nachwachsender Rohstoffe in der Produktion oder ein schonender Umgang mit Ressourcen zählen zu den elementaren Grundlagen der Firmenphilosophie.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Kemper System GmbH& Co. KG

PresseKontakt / Agentur:

REDaktion Elvira Doescher

Elvira Doescher

Am Kupferberg 5

53619 Rheinbreitbach

info(at)redaktion-doescher.de

02224 900146

http://www.redaktion-doescher.de



Datum: 30.01.2017 - 15:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1450013

Anzahl Zeichen: 1127

Kontakt-Informationen:

Firma: Kemper System GmbH& Co. KG

Ansprechpartner: Sebastian Babel

Stadt: Vellmar

Telefon: 0561 82950





Diese Pressemitteilung wurde bisher 73 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung