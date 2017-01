Super 8 Hotels: Zehn Hotels in Deutschland

Die weltweit größte Budget-Hotelmarke nimmt Europa ins Visier mit GS Star als exklusivem Franchisenehmer

(Bildquelle: @ GS Star GmbH)

(firmenpresse) - Augsburg, 30.01.2017 - Die mit 2.600 Hotels weltweit größte Budgethotelmarke Super 8, die vor allem in den USA und Kanada verbreitet ist, nimmt Europa ins Visier. Nach der erfolgreichen Eröffnung der ersten zwei Super 8 Hotels in München im letzten Jahr folgen deutschlandweit weitere Standorte: Im April 2017 wird das dritte Super 8 in Freiburg eröffnet; danach folgen weitere Häuser der Budgetmarke in Hamburg, Mainz und Oberhausen. Das teilte der exklusive Franchisenehmer für die Marke in Deutschland und Österreich, die GS Star GmbH in Augsburg, heute mit. Der Hotelbetreiber plant, bis 2020 mindestens zehn Super 8 Häuser bundesweit zu eröffnen und evaluiert mehrere Standorte in den fünf größten Städten in Österreich.

In Oberhausen entsteht das Super 8 mit mehr als 150 Hotelzimmern und 44 Parkplätzen beim Einkaufszentrum Centro sowie der Musicalhalle "Stage Metronom Theater". Das Super 8 Mainz wird sich im neu entwickelten Viertel Zollhafen ansiedeln. Das Haus mit 216 Zimmern wird in Klinkeroptik errichtet und soll von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen zertifiziert werden. Super 8 ist eine Marke der Hotelgruppe Wyndham Worldwide, die aktuell etwa 7.400 Hotels verteilt auf 15 Marken in 66 Ländern verwaltet.

Über Super 8

Mit weltweit über 2.600 Standorten ist Super 8 eine der bekanntesten US-amerikanischen Hotelmarken. Sowohl das Super 8 Munich City West, als auch das neue Super 8 Munich City North werden von der GS Star GmbH betrieben.





Die in Augsburg ansässige GS Star GmbH betreibt derzeit sieben Hotels (drei in München, je eins in Böblingen und Leipzig sowie zwei in Wien), vier weitere sind im Bau (je eins in München, Göppingen, Böblingen und Freiburg) und werden bis Ende 2017 eröffnet. Vier weitere Hotels sind geplant und werden 2018 eröffnet (Mainz, Wuppertal, Hamburg und Oberhausen).

