Straßenverkehrszählung 2015: Mehr Verkehr auf Autobahnen

(LifePR) - Laut Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) stieg die Verkehrsbelastung auf Autobahnen in 2015 gegenüber 2010 um rund acht Prozent. Der am stärksten befahrene Autobahnabschnitt liegt auf der A 3 zwischen dem Kreuz Köln-Ost und dem Dreieck Köln-Heumar. Mit durchschnittlich mehr als 170.000 Kraftfahrzeugen am Tag verdrängt der Kölner Autobahnring erstmals den langjährigen ?Spitzenreiter? Berliner Stadtring.

Alle fünf Jahre beauftragt die BASt eine bundesweite Straßenverkehrszählung. Die Ergebnisse der Zählung aus dem Jahr 2015 bestätigen insgesamt die Spitzenbelastungen der früheren Jahre. Die starke Dominanz der A 100 (Berliner Ring) hat 2015 baustellenbedingt abgenommen.

Die Ergebnisse wurden aus den im Jahre 2015 bundesweit durchgeführten Verkehrszählungen hochgerechnet. Das Hochrechnungsverfahren liefert differenzierte Kennwerte zur Beschreibung der Verkehrsstruktur, beispielsweise die tageszeitliche Verteilung, den Sonn- und Feiertagsverkehr oder den Schwerverkehrsanteil.

Die Daten der BASt bilden die Basis für Straßen- und Verkehrsplanungen, Sicherheitsanalysen und Emissionsberechnungen. Die Einzelergebnisse werden für alle Zählstellen des Bundesfernstraßennetzes in der Schriftenreihe der BASt veröffentlicht.

Die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke und der Schwerverkehrsanteil sind für die einzelnen Abschnitte des Autobahnnetzes im Internet-Angebot der BASt veröffentlicht. Die Verkehrsstärken für die Bundesstraßen werden schrittweise ergänzt.

Weitere Informationen

www.bast.de/statistik (Straßenverkehrszählungen: Manuelle Straßenverkehrszählung)







Bundesanstalt für Straßenwesen

